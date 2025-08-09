Madagascar: Approvisionnement en eau - Le projet Amoronankona sur les rails

Deux ans. Selon Andry Rajoelina, président de la République, c'est le temps que durera le chantier de construction de la future station de pompage et de traitement d'eau sise à Amoronankona. Il a fait part de l'information hier, à Andranomena, lors d'une cérémonie de remise de dix-huit camions-citernes pour renforcer la distribution d'eau dans les quartiers d'Antananarivo, qui connaissent des difficultés dans l'approvisionnement en eau.

« Lorsque la station d'Amoronankona sera opérationnelle, Antananarivo ne souffrira plus de pénurie d'eau », indique le chef de l'État. Les camions-citernes remis hier figurent parmi les solutions d'urgence face à la pénurie d'eau courante dans plusieurs quartiers de la capitale. « Nous ne restons cependant pas les bras croisés. Nous travaillons jour et nuit pour trouver des solutions durables aux problèmes», ajoute le Président. Selon lui, il a donné une consigne au ministère des Finances et du Budget d'accélérer les procédures afin de permettre au projet de démarrer rapidement.

Dans le cadre du projet « Tana Water III », la station de pompage et de traitement d'eau d'Amoronankona devra produire 50 000 m³ d'eau potable par jour à injecter dans le réseau de distribution d'eau de la Ville des Mille et ses environs. Elle viendra en renfort à la station Mandroseza 1 dont la production journalière oscille autour des 200 000 m³ par jour. L'objectif est de combler le gap de 100 000 m³ de production d'eau potable et ainsi atteindre, voire dépasser, les 300 000 m³ par jour dont les habitants d'Antananarivo ont besoin.

En attendant la future station d'Amoronankona, la station Mandroseza 2, rénovée en 2022, produit actuellement 40 000 m³ par jour. La station Mandroseza 3, dont le chantier a été lancé en avril, devra produire 40 000 m³ par jour également. Outre la construction de stations de pompage et de traitement d'eau, l'autre grand chantier est la rénovation du réseau de distribution d'eau dans la capitale, qui est l'un des principaux facteurs des coupures d'eau dans plusieurs quartiers de la ville.