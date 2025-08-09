Madagascar: Toliara - Nettoyage des plages de Mangily et d'Ifaty

9 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)

Une initiative assez inhabituelle. Les plages de Mangily et d'Ifaty, dans la commune de Belalanda, à Toliara II, ont été le théâtre d'un vaste chantier de nettoyage communautaire la semaine dernière. Une action initiée par la compagnie Base Toliara, qui a mobilisé quatre cents personnes pour débarrasser ces lieux touristiques des déchets plastiques et sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. Une seconde journée a été dédiée au nettoyage du terrain de football et du marché.

Tahina Ravaoarisoa, responsable des programmes environnementaux, souligne que « les travaux de nettoyage communautaire ont été menés avec une forte participation des femmes et des aînés. En plus de l'enlèvement des détritus, les volontaires ont également sensibilisé les riverains aux dangers des matières plastiques pour l'écosystème marin ».

« Ce chantier n'est pas le fruit d'une simple planification interne, il répond directement à une demande formulée par les habitants. La population de Mangily a demandé un grand nettoyage, et Base Toliara y a répondu favorablement, c'est désormais chose faite », explique Thomas Herison, un « olobe » dans le fokontany.

Un avis partagé par Josiane Marie Perlette, représentante des femmes de Mangily, qui se réjouit de voir la compagnie à l'écoute: « Nous apprécions vraiment cette opportunité. Tout ce que nous espérons, c'est que le projet puisse avancer rapidement. Ainsi, nous, les femmes, pourrons travailler ».

Au-delà de l'action environnementale, cette initiative s'inscrit dans une dynamique de développement local. À travers le système Himo et une compensation de 9 000 ariary par jour par personne aux participants, Base Toliara valorise le travail communautaire tout en soutenant les revenus des foyers. La plage, source de vie économique pour Mangily, bénéficie ainsi d'un entretien essentiel, notamment en cette période de grande fréquentation touristique et d'affluence des vacanciers.

