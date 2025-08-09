La Société nationale d'électricité (SNEL SA) tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. En l'espace d'une semaine, trois actes de sabotage ont visé la ligne haute tension 120 kV reliant RC à Shilatembo, avec des vols massifs de câbles en cuivre.

Malgré les dispositifs de surveillance en place, les malfaiteurs opèrent avec une audace inquiétante :

Le 2 août : 500 mètres de câbles volés entre les pylônes P217 et P219.

Le 4 août : nouvelle attaque sur la même zone, 500 mètres emportés.

Le 7 août : 250 mètres dérobés entre les pylônes 79 et 80.

Ces attaques compromettent gravement la stabilité de l'approvisionnement électrique dans la région, affectant des milliers de foyers et d'industries.

La SNEL appelle à une réunion urgente avec les services de sécurité et les autorités locales pour renforcer la coordination et les mesures de dissuasion. Elle exhorte également les populations riveraines à plus de vigilance et de collaboration.

« Dans un contexte énergétique déjà tendu, ces actes de sabotage mettent en péril les efforts de modernisation et de fiabilisation du réseau », souligne la direction générale.