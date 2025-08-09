Cameroun: Palais des congrès de Yaoundé - Démenti formel face aux rumeurs d'incendie pré-électoral

Ce vendredi 8 août 2025, des publications trompeuses diffusées sur les réseaux sociaux ont affirmé qu'un incendie aurait touché le Palais des Congrès de Yaoundé. Après vérification, la Direction Générale de l'institution dément formellement ces informations, précisant qu'aucun incident n'a été signalé et qu'il s'agit d'un montage malveillant visant à semer le doute en pleine période pré-électorale.

Les responsables du Palais des Congrès assurent que les installations sont pleinement opérationnelles et que les dispositifs de sécurité ont été renforcés afin de garantir la sécurité des événements prévus dans les prochaines semaines. Cette clarification intervient alors que les fake news deviennent un outil récurrent de déstabilisation, notamment à l'approche des grands rendez-vous politiques.

La Direction Générale rappelle que la diffusion d'informations mensongères constitue un acte de cybercriminalité passible de sanctions judiciaires. Elle annonce par ailleurs se réserver le droit d'engager des poursuites contre les auteurs identifiés de ces campagnes de désinformation.

Ce démenti officiel vise également à rétablir la confiance du public et des partenaires institutionnels en soulignant la transparence de la communication et la fiabilité des infrastructures. Dans un contexte où la manipulation de l'information peut fragiliser la cohésion sociale, les autorités appellent les citoyens à vérifier les sources et à faire preuve de discernement avant de relayer toute nouvelle.

Ainsi, loin des rumeurs infondées, le Palais des Congrès de Yaoundé continue de fonctionner normalement et reste un lieu central pour les grandes rencontres nationales et internationales. La vigilance face aux intox reste plus que jamais une priorité pour préserver la sérénité du processus démocratique et la stabilité institutionnelle du Cameroun.