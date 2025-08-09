Cameroun: Le dédouanement des véhicules réduit de 7 jours à 48 heures grâce au guce

L'efficacité des procédures douanières au Cameroun connaît une amélioration significative, selon une récente évaluation de l'Institut national de la Statistique (INS). L'étude révèle que les délais de dédouanement des véhicules, autrefois supérieurs à sept jours, sont désormais ramenés à seulement 48 heures grâce au Guichet unique des opérations du Commerce extérieur (GUCE). Cette évolution marque une étape importante dans la modernisation des échanges commerciaux et la facilitation des opérations d'importation.

L'INS souligne également une transformation notable dans le traitement des déclarations de douane. Alors que leur liquidation nécessitait auparavant en moyenne six jours, elle se fait aujourd'hui en moins de trois heures. Ce gain de temps substantiel reflète l'efficacité accrue des systèmes mis en place et l'impact positif de la digitalisation des procédures.

Le rapport met aussi en évidence la réduction drastique des délais pour l'obtention des quittances PVI, qui passent de près de 72 heures à moins de 15 minutes. Un progrès similaire est observé pour les déclarations d'importation, délivrées désormais en moins de 15 minutes contre environ huit heures auparavant. Le processus de chargement du manifeste, pouvant atteindre 300 pages, est également optimisé, passant de sept jours à moins d'une minute.

Ces avancées traduisent la volonté des autorités de rendre le commerce extérieur plus fluide et compétitif, en réduisant les lenteurs administratives souvent critiquées par les opérateurs économiques. L'amélioration des délais profite non seulement aux importateurs et exportateurs, mais contribue aussi à renforcer la position du Cameroun dans les échanges régionaux et internationaux.

Pour les acteurs du secteur, cette performance du GUCE est un signal fort en faveur de la transparence et de la compétitivité. Elle démontre que la dématérialisation et l'automatisation des processus peuvent générer des gains de productivité mesurables et durables. Si cette dynamique est maintenue, elle pourrait renforcer la confiance des investisseurs et stimuler davantage les flux commerciaux.

L'INS conclut que la réduction des délais de traitement est une étape clé vers la modernisation du système douanier et la facilitation des affaires, plaçant le pays sur une trajectoire plus favorable pour répondre aux exigences du commerce international.