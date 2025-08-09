En grève depuis près de deux mois et préparant un huitième plan d'action, le personnel de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou, regroupé au sein de l'intersyndicale SACSAS, SYNTRAS et SUTSAS, menace de durcir le ton dans les tous prochains jours.

Ils réclament l'affectation, sans délai, de spécialistes déjà en nombre insuffisant et pour d'autres services comme la dermatologie, la kinésithérapie et la gastroentérologie jusque-là non fonctionnels, alors qu'ils sont bien équipés, selon eux. Le relèvement de la prime d'harmonisation et le recrutement des prestataires figurent également dans leur plateforme de revendication.

Le centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba de Sédhiou traverse une crise sans précédent, sur fond d'une grève du personnel paramédical, qui en est à son septième plan d'action. S'exprimant au sujet des motifs de leur grève, Saliou Ba, le représentant du personnel de l'hôpital régional de Sédhiou et président de l'intersyndicale SACSAS, SYNTRAS et SUTSAS, a fait savoir que

«Parmi les points de revendication il y a une insuffisance de personnel qualifié à tous points de vue à savoir les médecins, techniciens supérieurs, les infirmiers, les sages-femmes et les assistants. Même les brancardiers sont en nombre insuffisant. Nous avons un service de dermatologie bien construit et équipé, des outils pour le service de kinésithérapie et de gastroentérologie bien équipé, des outils de dernière génération, mais nous peinons à avoir les spécialistes», explique-t-il.

Et de poursuivre sur la misère des patients : «les patients viennent de très loin quelques fois et sont obligés de retourner ou de repartir vers d'autres destinations, alors que l'hôpital dispose des équipements de dernière génération. C'est vraiment malheureux pour cette population. Cette situation de pourriture est vécue au quotidien et personne n'en parle, ni même les membres du Conseil d'administration, c'est vraiment grave», alerte Saliou Bâ.

LE RELEVEMENT DE LA PRIME ET LE RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES RECLAMES

La situation des prestataires, sans contrat, inquiète, si l'on en croit les travailleurs. «Il y a certains qui travaillent dans cet hôpital-là et peinent à avoir un contrat depuis plus de huit (8) ans. Certains sont même décédés et d'autres, ayant pris de l'âge, ne sont plus en service car ce sont des gens à qui on a promis un contrat quand ils quittaient le centre de santé d'alors pour venir ici, à l'hôpital», ont-ils fait observer.

Le personnel paramédical dénonce une injustice dans l'octroi des primes d'harmonisation. «Il y a une grande inégalité dans la répartition de cette prime d'harmonisation. Au moins, qu'il y ait une revalorisation pour que ce personnel se sente davantage membre de l'hôpital. Le directeur a promis de réunir le Conseil d'administration sur la question ; mais cette rencontre n'a jamais vu le jour», se désole Saliou Bâ, le porte-parole du personnel de l'hôpital et président de l'intersyndicale SACSAS, SYNTRAS et SUTSAS de Sédhiou.

LES ACCOMPAGNANTS DANS L'INCOMMODITE ET LIVRES AUX INTEMPERIES !

La précarité affecte aussi les accompagnants des malades, selon toujours Saliou Bâ, le porte-parole du personnel. «Il n'y a même pas de hangar pour les accompagnants ni de toilettes. Pour faire leurs besoins, ils sont obligés d'aller bien loin, vers la morgue, même la nuit, alors que c'est vraiment excentré. L'hôpital commence déjà à montrer des signes de fatigue, avec la toiture qui suite, le matériel rangé, faute de spécialistes. Nous en appelons à toutes les autorités locales comme nationales, surtout à l'Etat, par rapport au renforcement du personnel qualifié. C'est urgent !», dit-il.

Fatouma, une dame qui a accompagné sa fille au service de maternité atteste vivre une situation déplorable. «Je suis ici depuis quelques jours et je souffre vraiment. Nous passons la nuit dehors, à la merci de la pluie et des moustiques, car nous ne sommes pas autorisés à rester avec les malades en cabine la nuit et même à certains moments de la journée. Soit. Mais qu'on nous trouve un hangar avec des toilettes bien fonctionnelles», témoigne-t-elle.

Cette grève qui perdure affecte profondément les malades et autres patients quelques fois venant de très loin. Mme Fatou Sambou était là quand le personnel avait cessé le travail. «Moi, j'étais venue à mon rendez-vous médical, lundi passé, et on m'a fait comprendre que le personnel était en grève. La situation est insoutenable et il urge que les autorités y apportent une solution avec diligence car nous souffrons profondément», râle cette dame, entourée de ses deux enfants.

PASSATION DE SERVICE EN ATTENTE, LE PERSONNEL NE DECOLERE PAS

Le directeur sortant, Ousmane Seck Dam, explique que «trois rencontres ont été tenues dont une en présence de l'inspecteur du travail et les deux pour le suivi des discussions. Les points d'achoppement sont à incidence financière notamment l'augmentation des primes d'harmonisation et le recrutement du personnel. Et jusqu'ici il n'y a pas de solution immédiate car le Conseil d'administration ne s'est pas encore prononcé sur la question».

Et d'ajouter : «Il y a un nouveau directeur qui est nommé et nous préparons la passation de services. Vous comprendrez que je ne peux plus prendre de décision qui engagera le nouveau directeur. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au personnel gréviste de suspendre le mouvement. Ce qu'ils ne veulent pas faire».

D'ici là, le personnel gréviste n'entend point arrêter la lutte. «Il est clair que nous allons poursuivre le mouvement de grève jusqu'à ce que nous obtenions satisfaction», dixit Saliou Bâ, leur porte-parole.

L'hôpital régional de Sédhiou est donc sérieusement malade et le diagnostic révèle une gangrène qui n'a que trop duré. Et il faut une trithérapie aussi bien au niveau local que national, pour le bien-être des communautés.

Signalons que cet hôpital régional est construit et équipé à hauteur de vingt (20) milliards de CFA et a été inauguré en 2021, avec 150 lits et des équipements modernes, de dernière génération.