Lors d'un Comité régional de développement (CRD) tenu hier, vendredi 8 août 2025, à la Gouvernance de Kaolack, le Comité régional de concertation et suivi du Projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur (PROVALE-CV) a présenté le bilan quinquennal de son programme d'activités (2020/2025).

Déjà avec un taux de réalisation de ses chantiers qui est actuellement estimé à plus de 95%, à quatre (04) mois de la fin de la première phase de son programme, prévue en décembre prochain, le PROVALE-CV ne veut pas dépasser les délais, pour pouvoir recevoir l'enveloppe de 120 milliards de francs CFA destinée au financement de la phase 2 de son nouveau programme d'exécution.

Cette nouvelle phase devant désormais couvrir neuf (09) régions du pays, dont celle de Louga nouvellement enrôlée, le projet tient à ce financement pour relever les défis enregistrés lors de la première phase et aller à bout du passif. Autrement dit les contraintes identifiées un peu partout sur l'assiette des réalisations. En effet, pour la première phase du projet, ce financement était arrêté à 80 milliards de francs CFA et concernait huit (08) régions.

La réunion d'évaluation du projet qui a mobilisé, hier vendredi, toutes les parties prenantes et autres partenaires du projet, a ainsi donné l'opportunité au chef d'antenne du PROVALE-CV de Kaolack, Mamadou Camara, et ses collaborateurs, de partager les performances et contraintes enregistrées durant toute la période d'exécution des activités, établie sur l'intervalle 2020/2025. Cet exercice a ainsi permis de s'apercevoir que pendant ces durs moments d'actions, 171 périmètres maraîchers ont été aménagés en production et exploitation dans la région de Kaolack pour contribuer à assurer une sécurité alimentaire dans le pays.

Outre ces aménagements, huit (08) autres périmètres maraîchers ont été mis en place au bénéfice des jeunes et des femmes en vue de soutenir l'emploi au plan local et accroître les revenus au sein des ménages. Ceci, en marge des huit (08) tronçons de piste aménagés pour lutter contre l'enclavement des villages, faciliter leur accessibilité et garantir avec modestie l'évacuation et la circulation des produits en période de commercialisation agricole.

A côté des fermes aquacoles types réalisées et les dix-sept (17) unités de transformation de produits agricoles et pastoraux installées un peu partout dans la région, deux (02) magasins de stockage ont aussi été réalisés pour la conservation des produits. Ce même exercice d'évaluation du projet a aussi révélé un paquet de mesures d'accompagnement en chaîne de valeur orienté vers l'élevage, la gestion des ressources naturelles et le renforcement de capacités. Il y a également, sur le financement de quinze (15) bénéficiaires de la région de Kaolack, pour un montant de 52 millions de francs CFA.

Malgré ces acquis et les nombreuses performances obtenues çà et là dans les différentes collectivités de la région, le projet PROVALE-CV traine encore des lenteurs concernant certains travaux de vallée et la finition des aménagements à hauteur d'un certain nombre de localités. En dépit de cette tendance, les demandes pour ce projet s'amplifient de plus en plus. Car, une simple visite de sa base de données suffit largement pour savoir que le PROVALE-CV dispose aujourd'hui de plus de 1500 demandeurs de périmètres d'unités et d'aménagement aquacoles.

Mais, compte tenu de la salinité de la nappe phréatique et d'autres effets naturels, beaucoup de demandes déjà approuvées n'arrivent pas à être satisfaites. Certains forages réalisés pour ce programme spécifique sont affectés par le sel et ne peuvent en aucun cas servir pour le projet. Le PROVALE-CV, face à ces nombreux défis, a tiré les conséquences et s'achemine vers de nouvelles mesures palliatives qui consistent à poser au niveau de chaque forage affecté un système de potabilisation capable de fournir une eau adaptée à la culture dans les périmètres et au développement des espèces agricoles exploitées sur le terrain.