Sénégal: A Kolda, 'les accouchements à domicile persistent malgré les efforts'

Les accouchements à domicile persistent encore dans la région de Kolda (Sud) malgré les efforts consentis par les acteurs de la santé et le ministère de tutelle en mettant en place des infrastructures de santé notamment dans le département de Médina Yéro Foula, a déclaré Reine Marie Coly Badiane, coordinatrice régionale de la santé de la reproduction (SR) .

"Le manque d'infrastructures routières pour faciliter la mobilité de personnes notamment les femmes enceintes dans la région de Kolda qui est limitrophe à trois pays est un facteur principal des accouchements à domicile qui persistent dans la région" a-t-elle vendredi dans un entretien avec l'APS .

Selon elle "le problème des accouchements à domicile persiste encore dans les trois districts dont celui de Médina Yero foula où le problème demeure du fait de plusieurs facteurs"

"Nous avons des cas d'accouchements à domicile certes dans les trois districts. Dans celui de Médina Yéro Foula, où le problème est réel, des femmes enceintes doivent parcourir plus de 5 kilomètres pour rallier une structure de santé et souvent les routes très mauvaises sans l'existence de transport urbain et elles sont transportées soit à bord de moto ou de charrette", a-t-elle décrit.

Pour Mme Badiane, "ce sont autant de facteurs qui font que les femmes, dans ce département, à défaut de rallier la Gambie, préfèrent rester et accoucher à domicile avec des risques de complications surtout pour celles qui développent des grossesses à risques".

Dans le département de Médina Yero foula, l'Etat avait augmenté le nombre de postes de santé qui sont passé de 7 en 2011 à 24 actuellement, pour rapprocher davantage les populations des soins .

"En 2011, il n'y avait que 7 postes de santé à Médina Yero Foula et actuellement nous avons 24 postes pour rapprocher les populations des structures de santé. Mais le problème des routes reste un handicap majeur pour les femmes, notamment celles qui sont enceintes. Pour le calendrier vaccinal des enfants, il y a moins de problème parce que nous avons des équipes mobiles qui se déplacent vers les populations dans les villages pour vacciner les enfants", a encore expliqué Mme Badiane.

Dans la région de Kolda, pendant l'hivernage, beaucoup de villages restent coupés soit des chefs-lieux de communes qui abritent le plus des postes ou centres de santé à cause des pluies qui séparent des localités entières traversés par des rizières remplies d'eau, a en outre indiqué la responsable de la SR de Kolda.

Pour réduire les risques de complications liées aux accouchements à domicile, elle a noté qu'à travers la coordination régionale de la santé de la reproduction expérimente un programme « Ndiattiguia » dans les foyers où les femmes enceintes sont suivies par des sages-femmes et accueillies par des familles pour faciliter les accouchements assistés par un personnel qualifié.

« Nous expérimentons ce programme qui a été un succès à Sédhiou, dans le département de Vélingara. Il s'agit de faire venir les femmes enceintes suivies dans nos structures pendant les visites dans des familles d'accueil qu'on appelle "Ndiattiguia" ou hôte. Ces femmes, à partir de ces familles que nous soutenons grâce à l'UNFPA en denrées, vont être assistées pendant la période de travail jusqu'à l'accouchement pour réduire les risques des complications", a t-elle relevé.

Il y a quelque années, un projet « maison des femmes enceintes » avait été initié dans le district de Kolda pour accompagner les femmes enceintes et soutenu par un partenaire. Reine Marie Coly Badiane a déploré le fait qu'après le retrait du partenaire, "ce projet n'a jamais eu de repreneur encore du côté des collectivités territoriales pour sa pérennisation dans une région ou les accouchements à domicile ont souvent des conséquences sur la vie de la mère et de l'enfant".