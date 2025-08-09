Sénégal: Le PRES présenté prochainement au secteur privé national, annonce Ousmane Sonko

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé, samedi, à Istanbul, en Turquie, la tenue prochaine d'une rencontre de partage du Plan de redressement économique et social (PRES) avec le secteur privé national, auquel l'Etat accorde "une importance particulière".

"Je dois annoncer que dès mon retour et dans les prochains jours, nous organiserons une séance de partage sur le Plan de redressement. Parce que nous voulons qu'ensemble, nous relevions les défis endogènes avant d'attendre ou d'accueillir des investisseurs étrangers qui viendront simplement en appoint", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement présidait la cérémonie ouverture d'un Forum d'affaires entre le Sénégal et la Turquie, en marge de la visite officielle de cinq jours qu'il a entamée mercredi dans ce pays, à l'invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.

Le ministre du Commerce et des investisseurs turcs, des ministres et membres du patronat sénégalais ont pris part à l'ouverture de ce forum, suivie de rencontres B2B du secteur privé des deux pays.

Le Plan de redressement économique et social, basé sur un nouveau paradigme d'investissement et un programme de financement de projets structurants, nécessite la mobilisation de plus de 5 000 milliards de francs CFA.

Il est conçu pour être financé à 90% par des ressources domestiques, dans un contexte notamment marqué par la suspension des décaissements du Fonds monétaire international (FMI).

Le Premier ministre, qui dit beaucoup compter sur le secteur privé dans la mise en oeuvre de ce plan, a rappelé l'engagement de l'Etat de dialoguer régulièrement avec celui-ci, dans le cadre de "concertations structurées, permanentes en vue d'une amélioration constante du climat des affaires".

"Ce dialogue permanent commence d'abord avec le secteur privé national auquel nous accordons une importance particulière", a assuré Ousmane Sonko.

Cette orientation s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de l'Agenda national de transformation "Vision Sénégal 2050", dont la mise en oeuvre va nécessairement se faire de manière conjointe avec le secteur privé, selon le Premier ministre.

Aussi promet-il au secteur privé un accompagnement de l'Etat dans la mise en oeuvre de partenariats gagnant-gagnant.

Le chef du gouvernement a invité, dans le même temps, le secteur privé turc en particulier et les investisseurs étrangers de manière générale, à renforcer leur implication dans les grands projets stratégiques du Sénégal, notamment les pipelines gaziers, les nouvelles infrastructures logistiques ou encore l'industrie militaire, dans une dynamique de co-construction.

"À ce titre, nous appelons à une participation massive des entreprises turques au Forum +Invest in Sénégal+ qui se tiendra les 7 et 8 octobre 2025 à Dakar", a lancé Ousmane Sonko.

Le Premier ministre sénégalais, accompagné d'une forte délégation de ministres et directeurs généraux, est arrivé en Turquie, mercredi, pour une visite officielle sur invitation du président turc Recep Tayyip Erdogan.