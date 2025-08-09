Sénégal: Saint-Louis - Le général Mbaye Cissé salue la participation dynamique des armées aux initiatives nationales

Saint-Louis — Le chef d'Etat-major général des armées (CEMGA), général Mbaye Cissé, a salué, vendredi, la participation dynamique des armées aux initiatives nationales visant à créer les conditions d'un système éducatif performant.

"Il est bon de rappeler que, conformément à la priorité accordée à la consolidation du lien Armée-Nation, les armées ont posé aussi d'importants jalons pour l'atteinte des objectifs de la Stratégie nationale de développement 2025-2029, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale", a-t-il fait remarquer.

Le général Mbaye Cissé intervenait à l'occasion de la cérémonie solennelle de distribution des prix aux meilleurs élèves du Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis.

Selon lui, l'implication du ministère des Forces armées dans le fonctionnement des Lycées Nation-armées pour la qualité et l'équité (LYNAQUE) (...), la participation prochaine de la Direction du génie militaire dans la résorption des abris provisoires, sont des marqueurs tangibles de la participation dynamique des armées aux initiatives nationales visant à créer les conditions d'un système éducatif "performant" et "aligné" sur les aspirations à un développement durable et inclusif.

Il a précisé que ces projets rentrent dans le cadre de la promotion du capital humain qui occupe une place centrale dans les axes stratégiques de la Vision Sénégal 2050.

Le CEMGA a annoncé le lancement prochain d'un programme dénommé "Waajal xalé yi", destiné à renforcer l'éducation civique et citoyenne des jeunes sénégalais.

Le meilleur élève du Concours général 2025, Ameth Babou de la classe de Première S1, a été récompensé, lors de cette cérémonie, de même que Abdoulaye Kébé, meilleur élève en Terminale avec des prix d'excellence.

D'autres Enfants de troupe qui se sont illustrés durant l'année académique 2024-2025 au Prytanée militaire Charles N'Tchoréré de Saint-Louis, ont été aussi primés.

La cérémonie a également enregistré la présence, entre autres, du commandant de la Zone militaire Nº2, le colonel Thiendella Fall, du commandant du Prytanée militaire de Saint-Louis, le colonel Abdoulaye Mbengue, du chef de corps du 12e Bataillon d'instruction de Dakar-Bango, et du colonel Famory Traoré.