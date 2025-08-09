Afrique: Bizerte - Une 8e édition du Forum mondial de la mer aux enjeux maritimes globaux

La 8 édition du Forum mondial de la mer se tiendra à Bizerte les 12 et 13 septembre prochain, sur le thème : « De Nice à Bizerte : comment va la mer Méditerranée ? ».

L'événement mettra en lumière les engagements internationaux en faveur de la préservation des écosystèmes marins, notamment ceux pris lors de la conférence de Nice sur la protection des océans, ainsi que les négociations à venir du Traité mondial sur la pollution plastique prévues en août à Genève.

Il sera également question de gouvernance océanique, de financement durable, de coopération scientifique, de lutte contre la pêche illégale, et des effets conjugués du changement climatique et de la pollution plastique, a indiqué Rim Ben Zina, présidente de l'association «La Saison Bleue».

Lors d'une réunion de travail tenue, mercredi, au siège du gouvernorat, Ben Zina a précisé que cette édition réunira de nombreux chercheurs, professionnels, représentants de la société civile, représentants des États membres de l'ONU, ainsi que des organisations internationales et autorités locales. Ce large éventail de participants permettra de définir les priorités, d'établir une méthodologie d'intervention, et de proposer des actions concrètes pour valoriser l'environnement marin de la Méditerranée.

De son côté, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, a affirmé l'engagement de la région et des différentes structures de l'État à soutenir les événements à portée de développement, sociale et environnementale, et à mobiliser les efforts nécessaires pour garantir leur succès et contribuer à l'atteinte de leurs objectifs, au niveau local, national et international.

Il a également souligné l'importance d'une approche participative dans la préparation et l'organisation de cette

édition, en associant l'ensemble des structures officielles de la région.

Le Forum est organisé en partenariat entre l'association «La Saison Bleue» et l'initiative européenne «Blue Mission Med», dans le cadre de la mission de l'UE « Régénérer notre océan et nos eaux ».

Il vise à renforcer la coopération régionale entre les bassins marins et les fleuves, tout en inscrivant les priorités régionales à l'agenda de la 3e Conférence des Nations unies sur les océans (Nice, juin 2025), a précisé le secrétaire général de l'association.