Tunisie: Cheb Mami enflamme la 59e édition du Festival International de Hammamet

La soirée attendue du 8 août 2025 s'est déroulée sous une « Vibe » particulière : celle du retour sur scène du Prince du Raï, l'indétrônable Cheb Mami. La soirée est « Sold Out » depuis plus d'un mois et son public est aux aguets 4h, avant l'ouverture des portes. L'amphithéâtre de Hammamet connaît, de loin, sa soirée la plus remplie.

La star des années 80-90 a marqué les esprits avec ses tubes immortels en faisant danser toute une génération. D' « Au Pays des merveilles (Azwaw) » en passant par « Cheikh » ou « Rani maàk El Youm », ses tubes sont indéniablement éternels et traversent les générations. Après une carrière aussi bien garnie, Cheb Mami continue d'occuper la scène du FIH avec autant d'enthousiasme, d'énergie et d'amour infini pour son public. Une légende a bel et bien occupé les rênes d'un concert exceptionnel, qui a répondu aux attentes des amoureux du Raï.

« 1, 2, 3, Viva l'Algérie » et « Wesh », c'est avec ces mots de bienvenue que l'idole

inaugure la soirée. Voix exceptionnelle et habits sans artifices, il séduit par sa présence scénique spontanée. La star est attentive à la bienveillance de son public, qui chante en choeur du début à la fin. Après au moins 4 titres phares en algérien, l'artiste offre à ses admirateurs une reprise tunisienne de « Jari Ya Hamouda », qui a fait danser la foule. Il interrompt sa chanson en plein élan et commente « C'était un intermède, un extrait pour vous faire plaisir, c'est tout ». Et Cheb Mami reprend illico avec son répertoire.

Cette figure de la musique maghrébine contemporaine a innové tout un répertoire algérien, celui du Raï, devenu prisé à l'échelle mondiale. Un Raï modernisé, revisité, riche de ses textes qui chantent l'amour dans tous ses états, les racines, l'appartenance, l'union. Avec son accent reconnaissable et sa voix distinguée, il a pu fédérer son très large public pendant des décennies.

L'icône répond à la demande de ses fans, accumulant ainsi ses plus grands succès, avant de se dissiper sur scène dans un « Au revoir » furtif. Le concert fait l'effet d'une rétrospective, d'une compilation de succès musicaux qui ont fait sa carrière, jalonnée de succès.

Cheb Mami chante la tolérance, une époque entière, les amours qui durent, d'autres naissants. Chaque concert au FIH reflète un public différent. Il n'existe pas un public mais plusieurs, et celui de Cheb Mami reste à part.

« Sinfonica », une soirée festive hommage à la chanson française et à ses grands classiques sera assurée par Philippe Cavaillé, valeure sûre de la variété française, interprète principal de Charles Aznavour et la tunisienne Zeineb Oueslati. Le duo sera dirigé par le maestro Jihed Jbara. Ce soir, ils s'empareront de la scène du FIH, prêts à conquérir le public éclectique fidèle de cette 59ème édition.