Tunisie: Municipalité de Tunis - Poursuite de la lutte contre le phénomène de l'exploitation de la voie publique

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

La campagne conjointe de lutte contre le phénomène d'exploitation des trottoirs et des routes, et le non-respect des conditions d'hygiène dans les établissements ouverts au public dans l'avenue Farhat Hached, l'avenue Kemal Atatürk, la place « du Passage » et l'avenue Habib Bourguiba, a abouti à la saisie de 116 barrières diverses.

Selon la page Facebook de la municipalité de Tunis, ces saisies comprennent 87 bacs à fleurs et 29 barrières métalliques, en plus de la saisie de 53 chaises, 25 tables, 2 réservoirs d'eau en plastique, 1 pompe à eau et 1 chariot manuel de vente de figues de Barbarie. Des infractions d'hygiène ont également été constatées.

Cette campagne, menée conjointement par les agents de l'ordre, de la santé et de la propreté publique de Bab Bhar et le centre de police municipale compétent, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des trottoirs et des routes, et le non-respect des conditions d'hygiène dans les locaux ouverts au public.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.