Tunisie: Municipalité de Tunis - Poursuite de la lutte contre le phénomène de l'exploitation de la voie publique

La campagne conjointe de lutte contre le phénomène d'exploitation des trottoirs et des routes, et le non-respect des conditions d'hygiène dans les établissements ouverts au public dans l'avenue Farhat Hached, l'avenue Kemal Atatürk, la place « du Passage » et l'avenue Habib Bourguiba, a abouti à la saisie de 116 barrières diverses.

Selon la page Facebook de la municipalité de Tunis, ces saisies comprennent 87 bacs à fleurs et 29 barrières métalliques, en plus de la saisie de 53 chaises, 25 tables, 2 réservoirs d'eau en plastique, 1 pompe à eau et 1 chariot manuel de vente de figues de Barbarie. Des infractions d'hygiène ont également été constatées.

Cette campagne, menée conjointement par les agents de l'ordre, de la santé et de la propreté publique de Bab Bhar et le centre de police municipale compétent, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'exploitation des trottoirs et des routes, et le non-respect des conditions d'hygiène dans les locaux ouverts au public.