Tunisie: Bizerte - Saisie de 60 tonnes de pommes de terre et 8 tonnes de fruits de saison

Les services de contrôle conjoints à Bizerte ont saisi aujourd'hui, vendredi, environ 60 tonnes de pommes de terre dans un entrepôt situé dans la délégation d'Utique, selon le directeur régional du commerce à Bizerte, Sami Al-Bejaoui.

La même source a expliqué à un journaliste de TAP dans la région que, dans le cadre de l'intensification des opérations de contrôle sur les circuits de distribution des produits agricoles, notamment sur les routes, afin de lutter contre la spéculation et les monopoles, et après qu'un camion transportant près de 4 tonnes de pommes de terre a été intercepté par les services de la Garde nationale à Bizerte, au niveau de la zone d'Al-Brij dans la délégation d'Utique, sans qu'aucun document prouvant la légalité de son transport vers la délégation de Tabarka ne soit présenté, une coordination a été établie avec les services de contrôle économique de la Direction régionale du commerce à Bizerte, et le camion a été saisi dans un premier temps.

La même source a ajouté qu'en approfondissant l'enquête, il s'est avéré que la marchandise provenait d'un entrepôt non déclaré situé dans la délégation d'Utique. Son propriétaire a déclaré n'avoir pas respecté les procédures de déclaration des stocks de pommes de terre, conformément aux circulaires successives émises par les services de la Direction régionale du commerce à Bizerte et la Délégation régionale du développement agricole, ainsi qu'aux lois en vigueur.

Il est également apparu que l'entrepôt ne figurait pas sur la liste des entrepôts de pommes de terre autorisés dans le gouvernorat de Bizerte. Par conséquent, la quantité de pommes de terre a été saisie après consultation du ministère public, qui a autorisé la rédaction d'un procès-verbal judiciaire pour monopole et spéculation, ainsi que la saisie de la totalité des pommes de terre.

Compte tenu de l'importance des quantités saisies, une coordination a été mise en place avec les services du Groupement professionnel interprofessionnel, du gouvernorat, et de la délégation et de la municipalité d'Utique, qui ont fourni les moyens matériels et humains nécessaires pour sécuriser ces quantités saisies dans un entrepôt appartenant au Groupement professionnel interprofessionnel des légumes de Ras Jebel, dans le but de renforcer le stock régulateur de pommes de terre, qui devrait connaître une pression continue en termes d'approvisionnement et de prix au cours de la prochaine période.

Il est à noter que les services de contrôle conjoints à Bizerte avaient saisi cette semaine environ 8 tonnes de fruits de saison, qui ont été réinjectés dans les circuits légaux et dont la valeur financière a été versée dans les caisses de l'État, selon la même source.