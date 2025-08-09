Tunisie: Un escroc multirécidiviste arrêté après avoir émis plus de 100 chèques sans provision

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné, vendredi, le placement en détention d'un homme poursuivi pour escroquerie, soupçonné d'avoir émis plus de 100 chèques sans provision.

Selon une source informée citée par Diwan FM samedi, le suspect ciblait des entreprises et commerces dans la capitale et sur le littoral, achetant équipements et marchandises coûteuses avec des chèques sans fonds. Les victimes, qui se comptent par dizaines, affirment qu'il utilisait une fausse identité et se déguisait pour éviter d'être reconnu.

L'homme a été interpellé en flagrant délit par les agents du poste de la sûreté nationale de Khaznadar, alors qu'il tentait d'escroquer un chef d'entreprise. Les investigations ont révélé qu'il faisait l'objet de 26 avis de recherche pour escroquerie et qu'il avait été condamné à plus de 200 ans de prison.

