Tunisie: 80% des plages ont fait l'objet d'une campagne de propreté

À la mi-parcours de l'évaluation du programme de nettoyage des plages tunisiennes, et jusqu'à la première semaine d'août 2025, 80 % des plages concernées ont été traitées.

Le ministère de l'Environnement a signalé qu'environ 8 000 m³ de déchets ont été collectés, soit une moyenne quotidienne de 6 m³ par plage. Ces quantités varient d'une plage à l'autre, avec le plus grand volume de déchets ramassés sur la plage de Rafraf, atteignant une moyenne de 12 m³ par jour.

Le programme de nettoyage pour 2025 couvre 133 plages, s'étendant sur 192 km et une superficie totale d'environ 5 739 hectares. Ces plages sont réparties entre les municipalités touristiques (51 plages) et les plages publiques (82 plages).

Le programme de nettoyage comprend le criblage mécanique et périodique du sable, ainsi que le nettoyage manuel des dunes et des accès aux plages.

L'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, sous la supervision du ministère de l'Environnement, continue de mettre en oeuvre ce programme de nettoyage. Il est cofinancé par le Fonds de Protection des Zones Touristiques et coordonné avec les différentes municipalités côtières. Les travaux de nettoyage ont débuté en mai 2025 et se poursuivront jusqu'en septembre.