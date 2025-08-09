Tunisie: Viandes blanches - Un guide pratique pour les détaillants est en cours de préparation

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volaille, Ibrahem Nefzaoui, a confirmé ce samedi 9 août 2025 que près de 14 000 tonnes de viandes blanches sont disponibles pour le mois d'août en cours. Il a également précisé que ce chiffre pourrait atteindre 15 000 tonnes si l'on prend en compte les quantités non déclarées.

Lors de son passage à l'émission « Youm Saïd », il a ajouté que le coût de production d'un kilo de poulet vivant est d'environ 4070 millimes, ce qui, selon lui, pose question. Il a appelé les grands fournisseurs à se réunir pour examiner ce problème.

M. Nefzaoui a également signalé des perturbations de prix dans les gouvernorats de Jendouba et du Kef durant la première semaine du mois, précisant que la situation a été rectifiée et que les quantités sont désormais disponibles dans toutes les régions.

Concernant les oeufs, l'invité a affirmé que 162 millions d'oeufs seront disponibles en août, contre 161 millions le mois précédent. Il a souligné que le coût de production d'un oeuf est de 212,3 millimes, pour un prix de vente au détail de 250 millimes.

Il a poursuivi en expliquant que la marge bénéficiaire pour le détaillant est de 15 millimes par oeuf, soit la même que pour les transporteurs de marchandises. Il a estimé que cette marge devrait être révisée, la jugeant injuste par rapport aux quantités vendues.

Dans le même contexte, Nefzaoui a annoncé qu'un guide pratique destiné aux détaillants est en cours d'élaboration, en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.