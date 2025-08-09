Tunisie: Viandes blanches - Un guide pratique pour les détaillants est en cours de préparation

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le président de la Chambre nationale des commerçants de volaille, Ibrahem Nefzaoui, a confirmé ce samedi 9 août 2025 que près de 14 000 tonnes de viandes blanches sont disponibles pour le mois d'août en cours. Il a également précisé que ce chiffre pourrait atteindre 15 000 tonnes si l'on prend en compte les quantités non déclarées.

Lors de son passage à l'émission « Youm Saïd », il a ajouté que le coût de production d'un kilo de poulet vivant est d'environ 4070 millimes, ce qui, selon lui, pose question. Il a appelé les grands fournisseurs à se réunir pour examiner ce problème.

M. Nefzaoui a également signalé des perturbations de prix dans les gouvernorats de Jendouba et du Kef durant la première semaine du mois, précisant que la situation a été rectifiée et que les quantités sont désormais disponibles dans toutes les régions.

Concernant les oeufs, l'invité a affirmé que 162 millions d'oeufs seront disponibles en août, contre 161 millions le mois précédent. Il a souligné que le coût de production d'un oeuf est de 212,3 millimes, pour un prix de vente au détail de 250 millimes.

Il a poursuivi en expliquant que la marge bénéficiaire pour le détaillant est de 15 millimes par oeuf, soit la même que pour les transporteurs de marchandises. Il a estimé que cette marge devrait être révisée, la jugeant injuste par rapport aux quantités vendues.

Dans le même contexte, Nefzaoui a annoncé qu'un guide pratique destiné aux détaillants est en cours d'élaboration, en collaboration avec l'Agence nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.