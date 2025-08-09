Tunisie: Marché des télécoms - 1,915 milliard de dinars de chiffre d'affaires au 1er semestre 2025

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'Instance nationale des télécommunications prévoit que le chiffre d'affaires global du secteur atteindra environ 1,915 milliard de dinars au premier semestre 2025.

Dans un rapport publié vendredi sur l'évolution du marché, l'Instance précise que les données financières du deuxième trimestre restent provisoires et pourront être ajustées en fonction des mises à jour des opérateurs.

En 2024, le secteur, qui regroupe la téléphonie fixe et mobile ainsi que l'internet mobile, avait généré 1,929 milliard de dinars au premier semestre, contre 1,835 milliard de dinars à la même période en 2023.

Le taux d'abonnements à la téléphonie fixe pour 100 ménages a progressé à 51,9 % au premier semestre 2025, contre 50,3 % en 2024 et 49,1 % en 2023. Les abonnements à l'internet fixe résidentiel ont également augmenté à 50,1 %, contre 48,4 % en 2024 et 47,4 % en 2023.

En revanche, les abonnements à la téléphonie mobile ont reculé à 122,1 % pour 100 habitants, contre 125,5 % un an plus tôt et 135,6 % en 2023. L'internet mobile a également enregistré une baisse, à 89,3 % pour 100 habitants, contre 91,5 % en 2024 et 94 % en 2023.

Selon l'Instance, ce repli s'explique notamment par l'arrêt d'activité, depuis 2024, d'un opérateur de réseau mobile virtuel, entraînant l'annulation de ses abonnements, ainsi que par la mise à jour des données des opérateurs dans le cadre de l'application de la décision n°3 de 2024 sur la protection des droits des utilisateurs.

