Tunisie: Fermeture partielle de la route entre Bab Alioua et la sortie sud de la capitale

9 Août 2025
La Presse (Tunis)

Dans le cadre de la poursuite des travaux du projet d'élargissement de l'entrée sud de la capitale, tranche n°2, qui concerne « l'élargissement de la route au niveau de Lacagnia, de la sortie sud et de la route reliant les municipalités », le ministère de l'Équipement et de l'Habitat a annoncé que la route en direction de Béja sera fermée pour les personnes venant de Bab Alioua et de Lacagnia, le dimanche 10 août 2025, de six heures du matin à deux heures de l'après-midi.

Cette fermeture s'inscrit dans le cadre de la réalisation de la couche finale de bitume au niveau de l'échangeur de la sortie sud et de la route reliant les municipalités.

Les usagers de la route se dirigeant vers Béja (la route reliant les municipalités) peuvent faire un détour en passant par l'échangeur de l'hôpital des grands brûlés de Ben Arous, puis revenir et tourner au niveau de l'échangeur de la sortie sud et de la route reliant les municipalités en direction de Béja (la sortie ouest de la capitale).

Le ministère a appelé les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter les panneaux de signalisation.

