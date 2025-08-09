Congo-Brazzaville: CHU-B - Maintenir le dialogue pour prévenir et résoudre les conflits sociaux

Quinze minutes et quelques secondes chrono. Ainsi aura duré la lecture magistrale du relevé des conclusions, lu par Joël Bazoma, de la Fesytrasas (CSC) du Centre hospitalier universitaire de Brazzaville (CHU-B), en présence du directeur général dudit établissement, le Pr Thierry Raoul Alexis Gombet et du directeur départemental du Travail, Yvon Roger Tseke-Tseke, en vue d'assainir le climat social délétère au CHU-B.

S'acquittant du devoir de redevabilité à l'issue de laquelle le relevé des conclusions avait été redigé, Joël Bazoma a fait des grandes annonces assorties des engagements et promesses fermes, il en a été question dans ses propos, à l'image de la volonté clairement affichée d'en finir avec ce climat délétère qui gangrène le CHU-B, à l'issue des séances de travail tenues du 4 au 8 août à la direction départementale du travail de Brazzaville, et du 7 au 8 août au CHU de Brazzaville, entre la direction générale de la structure sanitaire et l'intersyndicale, sous l'égide de monsieur Yvon Roger Tseke-Tseke Ayongo, directeur Départemental du Travail.

« Après examen du contenu de la déclaration de l'assemblée générale des travailleurs du CHU-B du 25 juillet 2025, il avait été relevé unanimement que certaines revendications n'ont pas un caractère professionnel », a indiqué Joël Bazoma, soulignant qu'à cet effet, un ordre du jour avait été établi et adopté.

Il se présente ainsi qu'il suit : « La tenue des travaux de la Commission Paritaire d'Avancement et de sécurité sociale (CPASS) 2024 ; l'amélioration des conditions de travail ; la dette du CHU-B vis-à-vis de la CNSS ; le paiement des salaires de juin et juillet 2025 ; la relance des travaux de négociation de la convention collective du CHU-B ; les arriérés de salaires du CHU-B ; le respect des relevés des conclusions du 3 juin et 3 janvier 2025 ».

Sur la tenue des travaux de la CPASS 2024, constatant que les travaux de la CPASS avaient été suspendus depuis plus de 2 ans, les parties décident de l'organisation des travaux de la CPASS 2024 au plus tard le 31 août 2025.

À propos de l'amélioration des conditions de travail, les parties suggèrent au gouvernement de poursuivre l'effort de réhabilitation et d'équipement du CHU-B, en vue de l'amélioration des conditions de travail. Elles décident en outre de la mise en place d'un comité d'hygiène et de sécurité au travail conformément aux dispositions des arrêtés 9030 et 6800.

Quant à la dette du CHU-B, ayant constaté les difficultés du personnel d'accéder à certaines prestations servies par la CNSS, les parties décident de la mise en place d'une commission chargée d'évaluer la dette du CHU-B au Trésor-Public et à la CNSS

Concernant le paiement des salaires de juin et juillet 2025, les parties demandent au gouvernement de payer ces deux mois d'arriérés. De même, sur la relance des travaux de négociation de la convention collective du personnel du CHU-B, les parties conviennent de relancer les travaux, en vue d'harmoniser les salaires des directeurs et de la faire valider dans un délai de deux mois, à compter de la date de signature du présent relevé des conclusions ; sur les arriérés de salaires, redynamiser la commission chargée du suivi des arriérés de salaires au Trésor public et vérifier s'ils ont été envoyés à la caisse congolaise d'amortissement et rendre compte au plus tard le 30 octobre 2025.

Sur le respect des relevés des conclusions, les parties suggèrent au gouvernement la réévaluation de la situation des arriérés de salaires des travailleurs du CHU-B. Par ailleurs, dans le souci de contribuer à la sérénité du climat social au CHU-B et eu égard aux difficulté constatées dans l'exercice du droit syndical, les parties conviennent de la nécessité d'une formation à l'endroit des gestionnaires des ressources humaines et des partenaires sociaux dans un bref délai. En effet, la direction générale du CHU-B est chargée de veiller à l'application de la règlementation en matière de l'exercice du droit syndical. Par contre, les partenaires sociaux doivent s'interdire d'afficher tout acte contraire à leurs droits et obligations.

En définitive, la direction départementale du travail procèdera au suivi de l'exécution du présent relevé des conclusions et invite les parties à maintenir le dialogue comme moyen de prévention et de résolution des conflits sociaux. Le relevé des conclusions a été paraphé du côté du CHU-B par son directeur général, le Pr Thierry Raoul Alexis Gombet et du côté de la direction départementale, par son directeur Yvon Roger Tseke-Tseke Ayongo.