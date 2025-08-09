Algérie: Ouverture à Alger de la 8e édition du Festival culturel international 'L'été en musique'

ALGER — La 8e édition du festival culturel international "l'été en musique", s'est ouverte jeudi soir au théâtre "El Casif" à Sidi Fredj (Alger), par une soirée artistique animée par le groupe "Rimel" de Béchar et le jeune chanteur Moh Milano d'Alger.

Placée sous le slogan "rythme sans frontières", cette manifestation artistique a été inaugurée par le groupe "Rimel" de Béchar, qui a interprété plusieurs morceaux inspirés du patrimoine de la région de Saoura.

La deuxième partie de cette soirée, inaugurée par la directrice de la Culture et des Arts de la wilaya d'Alger, Yamina Bendaoud qui a représenté le ministre de la Culture et des Arts, M. Zouhir Ballalou, a été animée par Moh Milano, un artiste connu pour son genre musical "zenkaoui", un nouveau style musical qui puise ses thèmes de la réalité sociale. Il a interprété une sélection de ses titres connus, suscitant un large engouement du public présent.

Prévue jusqu'au 14 août courant, cette 8e édition se veut "une grande fête artistique, mettant en lumière la diversité des rythmes africains, algériens et internationaux, à travers une programmation variée" regroupant des artistes et musiciens d'Algérie, de Tunisie, de Guinée, de Sierra Leone, du Ghana, du Togo et d'autres pays africains.

Cette manifestation célébrera toutes les formes d'expression musicale, allant du patrimoine algérien comme le raï et l'art targui au jazz, à l'afrobeat, aux musiques du monde, au rap et d'autres genres.

Plusieurs artistes algériens et africains seront à l'honneur, dont Djalil Palermo, le groupe "El Dey", Cheb Hamidou, Mohamed Allaoua, Salim Chaoui, le groupe targui "Tikoubaouin", le groupe "Root's Arthur" (Côte d'Ivoire), la rappeuse Miss Kala (Guinée), le rappeur Hinga the Venom (Sierra Leone) et le groupe Mizawane (Tunisie), et ce, chaque soir à partir de 22h00.

Organisé par le Commissariat du Festival en collaboration avec l'Office national de la Culture et de l'Information (ONCI), et sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, cet évènement vise selon ses organisateurs à "encourager la création artistique contemporaine", "valoriser la musique patrimoniale" et "promouvoir les échanges culturels tout en offrant un espace professionnel à la créativité des jeunes".