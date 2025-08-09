Sénégal: Caravane écologique - Saluer l'engagement du marabout Thierno Abdourahmane Barry de Boghal

Après Ziguinchor, une délégation de la caravane écologique a rencontré les populations de Boghal. Elle a visité et planté quelques arbres sur le domaine du guide religieux de cet arrondissement, tout en invitant les habitants de cette localité à préserver les forêts.

Sédhiou - Lancée au lendemain de la célébration de la journée de l'arbre, la caravane écologique poursuit ses activités de reboisement et de plaidoyer dans les différents pôles du pays.

Ce vendredi, une délégation a sillonné l'arrondissement de Boghal, à la rencontre des porteurs de voix, des autorités religieuses, administratives et territoriales, ainsi que des populations. L'idée, c'est de reboiser, de mener des actions de sensibilisation, mais aussi de développer la culture de l'arbre dans ces communautés, à en croire Babacar Dionne, colonel-major, par ailleurs directeur des Eaux, Forêts, Chasse et de la Conservation des sols de Sédhiou.

Il a largement salué l'engagement du chef religieux, Thierno Abdourahmane Barry. « Le marabout mène un travail extraordinaire pour le renforcement du verdissement de la zone. Il y a une bonne diversité d'arbres ici et, sur l'axe routier, sur une longueur de 6 km, six cents caïlcédrats ont été plantés », a magnifié le colonel-major Babacar Dionne.

Situé dans le département de Bounkiling, l'arrondissement de Boghal renferme les derniers bastions forestiers de la région de Sédhiou. Cette faune et flore, jadis importantes, sont agressées par endroits par les coupeurs de bois et les feux de forêt.

Conscient de l'ampleur de ces phénomènes, le directeur des Eaux, Forêts, Chasse et Conservation des sols de Sédhiou a promis de travailler directement avec les autorités administratives et les chefs religieux pour venir à bout de ces malfaiteurs, et renforcer ce qui est détruit. Le colonel-major Babacar Dionne a aussi réitéré l'engagement de ses services à oeuvrer en collaboration avec le pays voisin (la Gambie) pour mener une lutte collective contre les délinquants forestiers.

Il a rappelé le processus de renforcement des équipements des agents des Eaux et Forêts en cours. « À Bounkiling, des bâtiments sont en construction pour améliorer le cadre de travail des agents forestiers », a-t-il confié.

À Boghal, plusieurs concessions ont aussi changé de visage grâce à l'influence d'un homme religieux, Thierno Abdourahmane Barry. Dans son domaine de plusieurs hectares, il a planté de nombreuses espèces d'arbres. Aujourd'hui, grâce à cet homme de Dieu, chaque maison de Boghal a planté au moins trois manguiers. « J'avais trouvé trois manguiers dans le village. Mais aujourd'hui, les communautés se sont inspirées de moi et je les remercie », a-t-il déclaré dans un ton plein d'humilité.

Pour Thierno Abdourahmane Barry, la rareté de la pluie est surtout favorisée par la désertification. Se référant aux enseignements du Coran sur l'importance de l'arbre, il a recommandé aux Sénégalais, toutes confessions confondues, de se battre pour planter et prendre soin des arbres pour le bien de l'humanité.