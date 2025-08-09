Sénégal: Anta Diakhaté Ndao, syndicaliste inflexible

Dans le microcosme syndical national, une voix résonne dans l'univers des collectivités territoriales. Il s'agit de celle de Anta Diakhaté Ndao, présidente du collectif des agents municipaux du Sénégal. Un timbre qui secoue le milieu avec pour seul objectif, améliorer les conditions de travail des agents des collectivités territoriales.

PIKINE - Après 3 ans de grève, les travailleurs des collectivités territoriales entrevoient enfin le bout du tunnel. L'État est passé par là, en paraphant, le 10 juillet 2025 dernier, un protocole pour la revalorisation salariale, dans le secteur.

Anta Diakhaté Ndao fait partie de ces acteurs qui, au quotidien, étaient à la tâche pour défendre ce secteur.

Défenseure infatigable des travailleurs des collectivités territoriales, syndicaliste très engagée, elle a cette réputation de dure à cuire, auprès des agents municipaux. Dans son pedigree, Anta Diakhaté Ndao, actuel agent municipal en service à l'état civil de la commune de Pikine Nord, a servi à la mairie de Pikine-Est en 1998. Ensuite, « à Keur Massar de 1999 à 2006 », renseigne la syndicaliste. D'ailleurs, elle garde de beaux souvenirs de cette municipalité du 46e département du Sénégal.

« La commune de Keur Massar m'a beaucoup marquée. J'y ai engrangé une expérience solide tant syndicale que professionnelle », confie-t-elle. En 2007, elle quitte Keur Massar et atterrit à Pikine nord. Plus tard, en 2013, avec l'avènement de l'Acte 3 de la décentralisation, elle est restée à Pikine nord jusqu'à l'effectivité de la fonction publique locale, qui offre la possibilité aux agents municipaux d'être affectés ou détachés dans d'autres services.

Toujours au front

Anta Diakhaté Ndao a blanchi sous le harnais comme travailleur au sein des municipalités. Ce qui lui a conféré une grande notoriété et lui a d'ailleurs ouvert les portes du mouvement syndical. En 2016 déjà, elle devenait la secrétaire générale communale de la Confédération nationale des travailleurs (Cnts).

Élue présidente du collectif des agents municipaux du Sénégal en septembre 2022, elle est le porte-voix des travailleurs des mairies. Depuis 2023, elle occupe le poste de secrétaire générale adjointe départementale, pour le compte de la même centrale syndicale et se fait remarquer chaque fois que la situation des travailleurs l'exige.

Le syndicalisme rime avec négociations. La bonne dame se familiarise peu à peu avec les textes qui régissent le fonctionnement des collectivités territoriales, ainsi que les lois de la vie syndicale. Elle côtoie ses aînés à l'image de Daouda Badiane, président de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales, responsable de l'Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (Unsas).

D'ailleurs, la collaboration entre ladite intersyndicale et le collectif des agents municipaux du Sénégal a été déterminante, avec des succès. « J'ai mené de nombreuses luttes aux côtés de mes pairs en participant activement aux élections de représentativité des centrales syndicales.

Mais également, aux négociations avec les différents élus, dans le combat pour l'amélioration des conditions de travail des agents des collectivités territoriales », explique-t-elle. Au fil des années, Anta Diakhaté Ndao est connue aussi pour sa combativité syndicale. Elle a participé à la réussite de l'accord obtenu sur la revalorisation des salaires des travailleurs des collectivités territoriales.

C'est avec fierté qu'elle se remémore de sa participation aux marches, sit-in et autres rassemblements devant beaucoup d'institutions du pays. « C'est avec un sentiment de fierté que je constate que tous ces efforts fournis n'ont pas été vains. Car, le mouvement syndical est sorti victorieux de ce combat de longue haleine », soutient-elle.

Aujourd'hui, en attendant l'application effective de la mesure, elle savoure cette belle victoire. Cependant, la lionne syndicale ne compte jamais dormir sur ses lauriers. « Malgré ces bons et précieux points que tout le mouvement syndical a marqués, je demeure plus que jamais déterminée et engagée à poursuivre le combat, dans la loyauté à mes pairs, afin de mieux répondre aux exigences de l'heure », assure-t-elle.