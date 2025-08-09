Kenya: Le pays annonce un accord commercial avec la Chine pour bénéficier les agriculteurs kényans

Les agriculteurs kényans devraient bientôt bénéficier d'un accès, sans tarifs douaniers, au marché chinois. C'est ce qu'a annoncé mercredi 6 août le président kényan William Ruto, lors d'une plénière face à plusieurs acteurs du secteur privé kényan. En partie négocié lors de la visite du chef de l'État à Pékin en avril, l'accord trouvé s'inscrit dans une stratégie de diversification commerciale du Kenya.

La Chine a donné son accord pour supprimer les tarifs douaniers sur le thé, le café, les avocats et plusieurs autres exportations agricoles en provenance du Kenya.

Le président William Ruto qualifie la nouvelle « d'avancée majeure ». Les accords bilatéraux sont, d'après lui, en train d'être finalisés, mais cette mesure devrait entrer en vigueur au cours des « prochains mois ». Les producteurs kényans gagneront un accès, sans droits de douanes, à un marché de plus d'un milliard d'habitants.

Nairobi espère ainsi remédier à un déséquilibre commercial avec Pékin : en 2024, les importations chinoises au Kenya ont représenté plus de 4 milliards de dollars, contre environ 204 millions pour les exportations kényanes vers la Chine.

Le Kenya souhaite aussi diversifier ses débouchés pour, en partie, contrer les droits de douane de 10 % imposés par les États-Unis sur ses exportations. Le tout, alors que l'Agoa expire en septembre. Cet accord commercial avec Washington offrait jusque-là un accès en franchise de droits de douanes au marché américain à un grand nombre de produits africains. Il a notamment été très bénéfique pour le secteur du textile au Kenya.

« Certains de nos amis se plaignent que nous faisons trop de commerce avec la Chine », a commenté William Ruto, avant de préciser que « c'est dans le meilleur intérêt du Kenya ».

En juin, la Chine a aussi annoncé son intention de supprimer les droits de douane sur les importations, en provenance du continent africain.