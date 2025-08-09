Congo-Kinshasa: Le Gouvernement Suminwa II trahit les attentes des Congolais (Société civile)

Dans une déclaration vendredi 8 aout à Kinshasa, le conseil suprême de la société civile de la RDC qui exprime sa vive déception face à la publication du Gouvernement Suminwa II. Ce dernier « est caractérisé non pas par le renouveau attendu, mais plutôt par la reconduction d'un grand nombre de ministres sans bilan convaincant ».

Les choix opérés des ministres trahissent les attentes des Congolais, a estimé Carlos Mupili, président national de cette structure citoyenne :

« Alors que la nation traverse une période critique, marquée par une crise sécuritaire persistante dans l'Est, une pauvreté généralisée, un système éducatif fragile, une injustice sociale, sans infrastructures de transport, des services de santé précaires et une administration défaillante, la population espérait un Gouvernement porteur d'espoir, construit sur la méritocratie, l'intégrité et la compétence ».

Vilipender Joseph Kabila

Après publication de ce gouvernement, Carlos Mupili note avec regret que l'incompétence a été récompensée, la méritocratie envoyée à la morgue, et la continuité du statu quo imposée :

« Reconduire des ministres incapables de produire des résultats tangibles équivaut à signer l'acte de décès de la bonne gouvernance dans notre pays », a-t-il indiqué ; avant de nuancer : « La reconduction des ministres Lihau, Wagner Kayikwamba, Sombo, Paluku, Mwadavinta et l'entrée de Muzito est à saluer ».

Le conseil suprême de la société civile de la RDC dénonce particulièrement la tendance devenue courante, où certains ministres tentent de masquer leur échec de gestion en se livrant à des discours populistes, notamment en insultant l'ancien Président Joseph Kabila pour détourner l'attention de leur propre inaction.

La même source appelle par ailleurs la Première ministre Judith Suminwa Tuluka à se détacher des logiques politiciennes et à assumer avec responsabilité son pouvoir de coordination gouvernementale pour impulser une véritable dynamique de réforme.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a dévoilé, ce vendredi 8 août, la nouvelle composition du Gouvernement dirigé par Judith Suminwa. Si plusieurs ministres conservent leurs portefeuilles, des ajustements ont été opérés, et de nouveaux visages rejoignent l'exécutif.