Congo-Kinshasa: Les FARDC délogent des Maï-Maï de Vuyinga et Muhola après des combats

L'armée congolaise (FARDC) a lancé depuis deux jours une offensive contre les groupes Maï-Maï dans le groupement de Manzia, au sud du territoire de Lubero. D'après des sources locales consultées ce samedi 9 août par Radio Okapi, plusieurs positions de ces miliciens ont été reprises par les forces loyalistes, notamment dans les localités de Vuyinga et Muhola, à environ 60 kilomètres de Butembo.

Ces groupes armés étaient accusés d'ériger des barrières illégales, d'imposer des taxes et d'entraver la libre circulation des civils, en particulier dans les zones rurales. Leur présence avait fortement perturbé les activités champêtres, vitales pour les communautés locales.

Selon des sources militaires, les Maï-Maï se sont repliés vers le sud du groupement de Manzia, laissant derrière eux plusieurs zones sécurisées par les FARDC.

Deux factions rivales

Parallèlement, des combats ont été signalés entre deux factions Maï-Maï rivales sur l'axe Luhotu-Masereka-Magenya, un corridor agricole stratégique pour l'évacuation des produits vers les centres de consommation. Les affrontements ont également touché les zones de Kyambogho et Musimba, perturbant le trafic et les échanges économiques.

Conséquences immédiates : les véhicules de transport en commun ainsi que les camions de marchandises ont été immobilisés temporairement dans les villages de Vighole, Kasumbiro et Ngeleza. Toutefois, un renforcement militaire est en cours pour restaurer l'ordre et permettre la reprise normale de la circulation, assurent les autorités locales.

Cette nouvelle opération s'inscrit dans le cadre des efforts des FFARDC visant à sécuriser le territoire de Lubero, régulièrement ciblé par des groupes armés locaux.