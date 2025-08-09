Sénégal: XVe législature - Les députés ont suivi une formation en renforcement des capacités

Ce vendredi 08 août 2025, El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale, a procédé à la clôture officielle du séminaire de renforcement des capacités des députés de la XVe législature. Il était organisé sur cinq jours et a permis aux parlementaires de bénéficier de plusieurs formations sur le travail législatif, la gouvernance, la diplomatie parlementaire et les pratiques modernes de gestion publique.

Pour El Malick Ndiaye, c'était un passage important afin que les députés aient toutes les dispositions pour mener à bien leur travail dans un contexte politique, économique et social en constante évolution.

« Ce séminaire a permis aux députés de mieux comprendre les mécanismes institutionnels, de renforcer leurs compétences en matière de législation, de contrôle de l'action gouvernementale et de représentation des citoyens. Il a également favorisé une appropriation plus fine des enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui façonnent notre pays », a notamment déclaré le président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, M. Ndiaye a exhorté les parlementaires à mettre en pratique les acquis de ces journées d'échanges et à continuer à oeuvrer avec rigueur et responsabilité au service du peuple sénégalais.

El Malick Ndiaye a, en outre, remercié les partenaires techniques et financiers ayant permis l'organisation de ce séminaire, dont le Système des Nations Unies et le gouvernement du Canada.