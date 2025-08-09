Sénégal: Pluies orageuses à Mbacké - 17 blessés au stade El Hadji Ibrahima Gueye

9 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

Ce vendredi 08 aout 2025, des pluies orageuses ont frappé Mbacké, provoquant des dégâts importants. Lors d'un match de football au stade El Hadji Ibrahima Gueye, les orages ont détruit la toiture, faisant plusieurs blessés et occasionnant des dégâts matériels considérables.

Une violente tempête a détruit la toiture du stade El Hadji Ibrahima Gueye et causé plusieurs blessés ainsi que des dégâts matériels. Selon un membre de l'Odcav de Mbacké, plusieurs personnes ont été blessées, dont certaines gravement. Notre source a précisé que 17 blessés ont été recensés et évacués au centre de santé de Mbacké par les sapeurs-pompiers.

L'un des blessés a été transféré à l'hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba en raison de la gravité de ses blessures. Heureusement, selon notre source, il n'y a pas eu de victimes mortelles. Cependant, les dégâts matériels sont considérables, avec des voitures et des motos endommagées.

