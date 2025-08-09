Ile Maurice: Frédéric Curé nommé Chairman

9 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Vashish Nuckchhed

Frédéric Curé prend la tête d'Airport Holdings Ltd à compter de ce vendredi 8 août. Fort de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur de l'aviation, il succède à la présidence de la compagnie avec l'ambition de mettre à profit son expertise pour accompagner son développement. Il est également le gendre du Premier ministre adjoint, Paul Bérenger.

Membre du comité central du MMM, Frédéric Curé s'était porté candidat sous les couleurs du parti dans la circonscription n°15 (La Caverne/Phoenix) lors des élections générales du 7 novembre 2019, où il avait terminé à la huitième place.

