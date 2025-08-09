Ile Maurice: Trois hommes arrêtés, soupçonnés de vouloir récupérer de la drogue

Une opération coordonnée en mer et à terre a permis l'arrestation de trois individus dans la région nord, soupçonnés d'être liés à une affaire de vol de bateau et selon des informations recueillies, de se préparer à une expédition au large pour récupérer une cargaison suspectée d'être de la drogue. L'intervention, menée de nuit, a été orchestrée par la Marine Intelligence Cell, en collaboration avec les équipes de la Divisional Crime Intelligence Unit (DCIU) du Nord, de la DCIU du port et celle de Métro Nord, ainsi que la National Coast Guard (NCG) et les commandos maritimes MARCOS.

Les forces de l'ordre ont interpellé John Kursley, un habitant de Baie-du-Tombeau âgé 35 ans et sans emploi, Alexandre William Veeramootoo, un skipper de 28 ans, et Yannick Michel Goolamsing, 32 ans et sans emploi, domicilié à Quatre-Bornes. Un quatrième suspect, Ismael Benjamin Yoel, âgé de 28 ans, sans emploi et originaire de Résidence La Cure, est parvenu à s'échapper par la mer lors de l'intervention. Sa capture est désormais une priorité pour les enquêteurs.

L'affaire a débuté quelques heures plus tôt, lorsqu'un chef d'entreprise nautique de Cap-Malheureux a signalé la disparition de son bateau de plaisance entre le lundi 4 août à 15 heures et le jeudi 7 août à 7 heures. L'embarcation est un Speville Craft noir et blanc de 36 pieds et de 2,9 mètres de large et portant en orange le nom Nauti Buoy.

Conçue en fibre de verre et propulsé par deux moteurs Mercury 250 HP, elle se trouvait amarrée dans le lagon de Cap-Malheureux, à environ dix mètres du rivage, solidement sécurisée par une chaîne et une corde. Le bateau est estimé à Rs 4,5 millions. Au moment du vol, il avait à bord plusieurs équipements de grande valeur : un GPS Simrad, huit hautparleurs et un lecteur audio Fusion, 18 gilets de sauvetage orange, une ancre, 40 litres de carburant et deux moteurs hors-bord de 250 HP chacun.

Les informations recueillies par la Marine Intelligence Cell ont conduit les forces de l'ordre à lancer une intervention rapide et coordonnée qui a permis non seulement l'arrestation de trois suspects, mais aussi la récupération du bateau volé dans son intégralité. L'embarcation a été acheminée à la base de la NCG de Grand Baie, où elle est désormais en sécurité.