Ile Maurice: Faites vérifier votre véhicule d'urgence

La National Land Transport Authority (NLTA) informe tous les propriétaires de voitures fabriquées entre 2001 et 2016 et équipés d'airbags Takata que cet équipement peut représenter un risque important pour la sécurité des conducteurs et des passagers.

Pour ce faire, il suffit de consulter le site Web officiel du concessionnaire automobile concerné ou d'amener directement le véhicule chez le concessionnaire pour une inspection. Cette vérification et, si nécessaire, l e remplacement des airbags seront effectués gratuitement.

La NLTA invite tous les propriétaires de véhicules concernés à agir rapidement.

Environ 2600 véhicules de la marque BMW sont concernés. Certains modèles des marques Honda, Mitsubishi, Toyota, Ford ou Jaguar, entre autres sont aussi concernés par ce rappel. Environ 800 véhicules ont déjà vu leur s airbags remplacés.

Le ministre des Transports, Osman Mahomed, indique que son ministère travaille en collaboration avec la Mauritian Vehicle Dealers Association (MVDA) et la NLTA afin d'identifier et de contacter les propriétaires de véhicules potentiellement à risque.

Le rappel des airbags Takata est l'un des plus importants rappels automobiles de l'histoire, touchant des millions de véhicules à travers le monde en raison d'airbags défectueux. Ces derniers, lorsqu'ils se déploient, peuvent exploser et projeter des fragments métalliques, causant des blessures graves, voire mortelles.