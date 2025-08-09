Ile Maurice: Faites vérifier votre véhicule d'urgence

9 Août 2025
L'Express (Port Louis)

La National Land Transport Authority (NLTA) informe tous les propriétaires de voitures fabriquées entre 2001 et 2016 et équipés d'airbags Takata que cet équipement peut représenter un risque important pour la sécurité des conducteurs et des passagers.

Pour ce faire, il suffit de consulter le site Web officiel du concessionnaire automobile concerné ou d'amener directement le véhicule chez le concessionnaire pour une inspection. Cette vérification et, si nécessaire, l e remplacement des airbags seront effectués gratuitement.

La NLTA invite tous les propriétaires de véhicules concernés à agir rapidement.

Environ 2600 véhicules de la marque BMW sont concernés. Certains modèles des marques Honda, Mitsubishi, Toyota, Ford ou Jaguar, entre autres sont aussi concernés par ce rappel. Environ 800 véhicules ont déjà vu leur s airbags remplacés.

Le ministre des Transports, Osman Mahomed, indique que son ministère travaille en collaboration avec la Mauritian Vehicle Dealers Association (MVDA) et la NLTA afin d'identifier et de contacter les propriétaires de véhicules potentiellement à risque.

Le rappel des airbags Takata est l'un des plus importants rappels automobiles de l'histoire, touchant des millions de véhicules à travers le monde en raison d'airbags défectueux. Ces derniers, lorsqu'ils se déploient, peuvent exploser et projeter des fragments métalliques, causant des blessures graves, voire mortelles.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.