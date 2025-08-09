Ile Maurice: Hippisme - Karis Teetan en selle au Royal Ascot aujourd'hui

Une grande première pour l'hippisme mauricien : Karis Teetan participera aujourd'hui à la prestigieuse Shergar Cup au Royal Ascot. Le jockey, véritable fierté de l'île Maurice et figure incontournable du circuit hongkongais depuis plusieurs années, a été invité à prendre part à la Dubai Duty Free Shergar Cup, un événement international parmi les plus prestigieux du calendrier hippique.

Pour cette édition, Karis Teetan endossera le rôle de capitaine de l'équipe Rest of the World. Fort de plus de 700 victoires à Hong Kong, il fera équipe avec l'Australien Hugh Bowman et l'Américaine Katie Davis. Du côté de l'équipe Grande-Bretagne et Irlande, la talentueuse Hollie Doyle participera à la compétition pour la quatrième fois.

Elle sera accompagnée de Robbie Dolan, récent vainqueur de la Melbourne Cup avec Knight's Choice en novembre dernier. La formation européenne sera menée par Per-Anders Gråberg, dix fois champion de Suède, qui fait son retour dans la Shergar Cup pour la première fois depuis 2018. Il sera épaulé par la Française Delphine Santiago et l'Italien Dario Di Tocco, auteur de plus de 850 victoires dans son pays.

La nouvelle équipe asiatique comptera sur le jockey japonais Ryusei Sakai, déjà reconnu sur la scène mondiale grâce à ses performances avec Forever Young - actuellement le cheval le mieux classé au monde - et Shin Emperor. Il sera rejoint par son compatriote Mirai Iwata, sacré champion des All-Star Jockeys en 2023, tandis que Suraj Narredu (Inde) assurera le rôle de capitaine.

Qu'est-ce que la «Shergar Cup» ?

Courue pour la première fois en 1999 à Goodwood, puis chaque année à Ascot depuis, la Dubai Duty Free Shergar Cup est un événement hippique annuel qui se distingue de presque toutes les autres réunions de courses. Douze jockeys y participent, répartis en quatre équipes de trois. Ils gagnent des points en fonction de leur position à l'arrivée de chaque course. Les points obtenus par chaque jockey sont additionnés pour donner un score global à leur équipe.

Contrairement aux courses traditionnelles, les jockeys ne portent pas les casaques des propriétaires des chevaux. À la place, ils portent les couleurs spécifiques de leur équipe, bien que les motifs et les couleurs des casques varient pour permettre de distinguer chaque jockey pendant la course.

À l'issue des six courses, les scores sont comptabilisés et l'équipe ayant obtenu le plus de points est déclarée championne. Un prix individuel est également remis : l'Alistair Haggis Silver Saddle. Il est attribué au jockey ayant marqué le plus de points sur l'ensemble de la journée.