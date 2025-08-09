Cameroun: Mgr Samuel Kleda appelle à un changement de régime en octobre 2025

9 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

À quelques mois d'une échéance politique décisive, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Kleda, lance un appel retentissant pour un changement de régime au Cameroun dès octobre 2025. Dans un discours empreint de gravité et d'espoir, il dresse un tableau sombre de la situation nationale, évoquant la mauvaise gouvernance, la corruption endémique, la pauvreté généralisée et le chômage qui frappent toutes les couches sociales.

Le prélat met également en lumière des réalités douloureuses telles que le délabrement des infrastructures routières, l'accès limité à l'eau potable et à l'électricité, ainsi que la gestion opaque des ressources pétrolières et minières. Les crises multiples anglophone et sécuritaire à l'Extrême-Nord aggravent, selon lui, un climat déjà asphyxié par l'injustice et l'exclusion sociale.

Face à ce constat, Mgr Kleda insiste sur l'urgence d'une alternance dynamique, capable de relancer le développement économique et social du pays. Il plaide pour l'émergence d'un nouveau paradigme politique porté par des hommes et des femmes intègres, dotés d'une vision claire et de solutions concrètes aux maux qui minent la nation.

« Le Cameroun n'est pas condamné à la fatalité, affirme-t-il. Nous possédons toutes les richesses nécessaires pour vivre mieux. Mais nous devons briser les chaînes de la division et de la destruction. Un Cameroun nouveau est possible si nous avons la foi et la volonté d'unir nos forces. »

Pour lui, la sortie de crise passe par un changement profond des mentalités et une ouverture à de nouvelles options politiques. Il appelle les citoyens à ne pas céder au découragement et à placer leur confiance dans la force du dialogue, de la justice et de l'amour du bien commun.

Dans un contexte marqué par une attente populaire grandissante, ce message sonne comme un avertissement et un espoir. À l'approche d'octobre 2025, les regards se tournent vers la capacité des Camerounais à transformer cet appel en action concrète. L'histoire pourrait bien retenir ce moment comme un tournant décisif dans la quête d'un Cameroun plus juste, uni et prospère.

