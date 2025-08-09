Afrique: Les institutions fédérales éthiopiennes s'efforcent de faire du deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2) un tournant pour assurer le leadership du continent

9 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Lors d'une réunion d'information pré-sommet organisée, Seyoum Mekonen, ministre d'État de la Planification et du Développement, a souligné l'importance du sommet, exhortant les ministères sectoriels à saisir cette formidable opportunité pour amplifier et mettre en valeur les actions climatiques nationales de l'Éthiopie et le leadership de l'Afrique en matière d'action climatique.

Il a également souligné l'importance historique de ce sommet, qui se tient à la veille de l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance, l'une des sources d'énergie propres et renouvelables pour l'Éthiopie et au-delà.

L'ambassadrice Hirut Zemene a également souligné que ce sommet est un grand rassemblement pour l'Afrique afin d'exiger et de garantir un partenariat mondial équitable, passant ainsi d'une représentation de l'Afrique comme victime à une représentation de solution.

Elle a affirmé que les missions diplomatiques éthiopiennes sont pleinement engagées à amplifier le sommet et à garantir une diplomatie publique forte.

La réunion d'information a présenté les résultats attendus du sommet, tels que la Déclaration d'Addis-Abeba, le rapport phare sur l'Afrique et les engagements en matière de partenariat et d'investissement.

Le deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2) se tiendra sous le thème :

❝Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique❞, avec deux piliers stratégiques :

« Présenter les solutions climatiques pilotées par l'Afrique et débloquer le financement climatique ».

Organisé par le ministère de la Planification et du Développement et le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le GGGI, l'événement a réuni des dirigeants sectoriels de 26 institutions qui ont exprimé leur engagement à assurer le succès du Sommet dans tous les domaines thématiques clés.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.