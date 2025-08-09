Addis-Abeba — Lors d'une réunion d'information pré-sommet organisée, Seyoum Mekonen, ministre d'État de la Planification et du Développement, a souligné l'importance du sommet, exhortant les ministères sectoriels à saisir cette formidable opportunité pour amplifier et mettre en valeur les actions climatiques nationales de l'Éthiopie et le leadership de l'Afrique en matière d'action climatique.

Il a également souligné l'importance historique de ce sommet, qui se tient à la veille de l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance, l'une des sources d'énergie propres et renouvelables pour l'Éthiopie et au-delà.

L'ambassadrice Hirut Zemene a également souligné que ce sommet est un grand rassemblement pour l'Afrique afin d'exiger et de garantir un partenariat mondial équitable, passant ainsi d'une représentation de l'Afrique comme victime à une représentation de solution.

Elle a affirmé que les missions diplomatiques éthiopiennes sont pleinement engagées à amplifier le sommet et à garantir une diplomatie publique forte.

La réunion d'information a présenté les résultats attendus du sommet, tels que la Déclaration d'Addis-Abeba, le rapport phare sur l'Afrique et les engagements en matière de partenariat et d'investissement.

Le deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2) se tiendra sous le thème :

❝Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique❞, avec deux piliers stratégiques :

« Présenter les solutions climatiques pilotées par l'Afrique et débloquer le financement climatique ».

Organisé par le ministère de la Planification et du Développement et le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec le GGGI, l'événement a réuni des dirigeants sectoriels de 26 institutions qui ont exprimé leur engagement à assurer le succès du Sommet dans tous les domaines thématiques clés.