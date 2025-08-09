Ethiopie: Addis-Abeba prospère grâce à son travail acharné et établit de nouvelles normes - Vice-Premier ministre Temesgen

9 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a salué Addis-Abeba, une ville prospère et en plein essor, portée par le travail acharné de ses habitants.

Après les réunions du Conseil du Parti de la prospérité, le vice-Premier ministre Temesgen, accompagné du Premier ministre Abiy Ahmed et d'autres membres du conseil, a passé en revue vendredi l'avancement du projet de berges d'Addis-Abeba.

Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a présenté les projets de corridor et de berges d'Addis-Abeba comme des exemples pionniers de planification urbaine structurée et d'infrastructures intégrées.

Dans un message publié sur sa page X, il a souligné que ces initiatives représentent une étape importante dans le développement de la capitale, ouvrant un nouveau chapitre de l'histoire urbaine de la ville.

Les villes qui respectent des normes appropriées servent de modèles de croissance organisée et de développement durable, a-t-il déclaré.

À cet égard, il a ajouté que les projets de corridor et de berges d'Addis-Abeba constituent des exemples pionniers : ils inaugurent une nouvelle ère d'urbanisme structuré et d'infrastructures intégrées, et ouvrent un nouveau chapitre de l'histoire de notre capitale.

« Les villes sont les pages vivantes sur lesquelles s'écrivent la civilisation d'une nation, son respect de l'équilibre naturel, la richesse des idées de son peuple et l'ampleur de son développement », a souligné le vice-Premier ministre Temesgen, ajoutant : « Addis-Abeba est une ville qui progresse grâce à la force de son peuple et qui prospère grâce au dévouement et au travail acharné de ses habitants.»

Il a ajouté que la croissance rapide d'Addis-Abeba reflète le développement national plus large du pays, faisant de la ville à la fois une source de fierté pour la nation et un modèle pour le continent.

Le projet de développement des rives d'Addis-Abeba comprend des promenades, des pistes cyclables, des places publiques, des parkings, des aires de jeux pour enfants, des boutiques et des amphithéâtres.

