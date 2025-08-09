Sénégal: L'UAEL veut s'adapter aux nouvelles orientations des politiques publiques

9 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saly — L'union des associations des élus locaux du Sénégal (UAEL), veut s'adapter aux nouvelles orientations des politiques publiques, en parfaite cohérence avec l'Agenda de transformation "Sénégal Vision 2050" et la Stratégie nationale de développement (2025-2029), a appris l'APS de son président, Mamadou Oury Bailo Diallo.

"Quand il y a un changement de pouvoir, le nouveau régime vient avec sa vision sur la politique économique et les collectivités territoriales, c'est en ce sens que nous voulons nous adapter à cette vision, tout en travaillant sur l'autonomie réelle dans un consensus général pour l'intérêt des populations", a dit M. Diallo, lors d'un atelier de réactualisation du plan stratégique de l'UAEL.

"Nous allons travailler dans la résilience pour nous adapter aux problématiques liées à l'environnement, au statut de l'élu, au défi de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales, mais aussi aux relations entre les élus et l'administration territoriale", a-t-il ajouté.

Cette rencontre s'est déroulée jeudi et vendredi à Saly, en présence des élus locaux, notamment des maires et des présidents de conseil départemental.

"Le contexte de cet atelier coïncide avec la mise en place d'instruments majeurs pour lesquels l'UAEL a tenu à assurer l'alignement de ses actions stratégiques", a relevé Arouna Ba, directeur des collectivités territoriales au ministère des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du Territoire.

M. Ba a aussi salué "la contribution éminente de l'UAEL dans le processus de portage des pôles territoires et dans le processus de concertation pour préparer la grande réforme de la décentralisation", avant d'assurer à aux membres de cette association du "soutien continu" de l'État.

