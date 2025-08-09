Sénégal: Mouhamadou El Hady Ba - 'L'université fait partie du processus de socialisation de l'étudiant'

Dakar — Le directeur de l'animation culturelle et scientifique (Dacs) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), Mouhamadou El Hady Ba, a déclaré, que le fait d'avoir une vie culturelle intense à l'université pour un étudiant fait partie du processus de socialisation.

"Je pense que cela fait partie de la socialisation de l'étudiant que d'avoir une vie culturelle intense à l'université", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

Selon, l'ancien chef du département de philosophie de la Faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF, ex-École normale supérieure), "il est extrêmement important qu'on ait une élite qui, non seulement sait réfléchir, mais également, a une ouverture sur le monde et sur sa propre humanité". "Et, c'est ce que fait la culture", a-t-il dit.

M. Ba, qui a été étudiant à l'UCAD de 1996 à 2002 avant d'y occuper aujourd'hui des responsabilités, affirme se rappeler des nombreuses activités culturelles et autres concerts organisés au sein de l'université et d'autres activités qui, malheureusement, n'existent plus.

"Par exemple, quand j'étais étudiant, le théâtre universitaire était extrêmement important, il fonctionnait bien. On ne peut plus dire que c'est le cas aujourd'hui. Là, il y a moins de moyens qui sont mis dans le théâtre universitaire malheureusement", déplore-t-il.

Mouhamadou El Hady Ba se souvient aussi des concerts des ténors de la musique sénégalaise à l'UCAD, notamment des artistes comme Baaba Maal, Omar Pène le médiateur et Ismaïl Lô.

"Mais, je me rappelle surtout, avec beaucoup d'humour, le concert de Fatou Laobé qui nous avait souhaité de réussir au Baccalauréat alors que nous étions déjà étudiants à l'université. "C'était gentil de sa part, l'intention était bonne", a-t-il commenté.

Le directeur de l'animation culturelle et scientifique estime également qu'il est important que les étudiants développent toute leur potentialité.

"Si on a l'UCAD qui forme l'élite du pays, si cette élite là ne fait qu'apprendre, cela va être une élite unidimensionnelle", a-t-il expliqué, soulignant en exemple : "si vous êtes mathématicien, vous n'êtes que mathématicien. Vous êtes philosophe, vous n'êtes que philosophe, vous êtes physicien, vous n'êtes que physicien".

Il insisté sur l'importance d'avoir une élite qui, en plus de réfléchir, est ouverte sur le monde et sur sa propre humanité.

"Si vous prenez une pièce de théâtre, cela vous fait réfléchir sur la condition humaine, la musique de même. Ils vous montrent une dimension de vous-même que vous n'avez pas dans les amphithéâtres. Donc, il est extrêmement important que nos étudiants aient toutes ces dimensions-là. Sinon, on est en danger. Sinon on a une élite qui va être uniquement instrumentale, qui va prouver que ce qui est important, c'est uniquement ce qui est efficace", explique le philosophe.

M. Ba donne à cet effet l'exemple d'une épidémie pour expliquer sa pensée.

Selon lui, on peut décider de laisser mourir ceux qui sont atteints de maladie lors d'une épidémie pour faire des économies, citant en exemple, "les personnes âgées", etc. "Si vous dites que les personnes qui vont mourir, ce sont les personnes qui sont inutiles. Donc, on laisse les gens mourir et, après, ceux qui survivent vont faire fonctionner l'économie. C'est une manière efficace, mais inhumaine de gérer l'épidémie", a-t-il indiqué.

Pour Mouhamadou El Hady Ba, il faut avoir une réflexion complexe sur les décisions qu'il faut prendre et c'est ce que donne la culture.

Le directeur convoque Albert Camus (1913-1960) [philosophe et écrivain français] qui a réfléchi sur la condition humaine pour dire : "Il y a quelque chose qui est efficace, mais qui est éthiquement inacceptable".

"L'élite doit prendre des décisions qui sont éclairées par l'éthique. Et la culture permet de réfléchir sur ces questions avant que le moment de prendre des décisions n'arrive", a-t-il ajouté tout en réitérant l'importance de la culture pour une université qui veut former l'élite africaine.