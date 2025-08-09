Sénégal: Niakhène - 100 femmes financées par la DER/FJ

Niakhène — Cent femmes de la commune de Niakhène, ont bénéficié d'un financement de la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a appris vendredi l'APS de la coordination communale du Mouvement pour la gouvernance, l'intégrité et le progrès (MOGIP).

Ce financement obtenu grâce aux démarches de Abdoulath Guéye, un responsal local, en collaboration avec la section communale de Niakhène, s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'autonomisation économique des femmes.

Auparavant, les bénéficiaires avaient reçu une formation en saponification, grâce au soutien du ministère de la Formation professionnelle.

À l'issue de cette session, M. Guéye, avait accordé une enveloppe de 250.000 F CFA aux bénéficiaires, pour leur permettre de lancer des activités génératrices de revenus.

Selon la coordination, toutes les femmes formées ont démarré la production, aidées en cela par la mise en place d'une boutique communale facilitant l'accès aux intrants et au matériel.

Le MOGIP a salué l'engagement des bénéficiaires et remercié, Abdoulath Guéye, M. Pape Birame Gaye, coordinateur communal, ainsi que les autorités étatiques pour leur appui, qui est en phase avec la vision présidentielle en faveur de l'autonomisation des femmes.