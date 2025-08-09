Afrique: Dakar abrite en novembre prochain le Forum international de la démocratie participative en Afrique (Responsable)

9 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Mbour — Le Sénégal va accueillir le 6 novembre prochain, le Forum international de la démocratie participative en Afrique (FIDEPA), a appris l'APS de Mamadou Oury Baïlo Diallo, président de l'Union des associations d'élus locaux (UAEL).

"C'est la première fois qu'on confie l'organisation de ce forum international de la démocratie participative à une association comme l'UAEL", s'est réjoui M. Diallo, lors d'un atelier de réactualisation du plan stratégique de l'UAEL.

Selon le président de l'UAEL, ce forum regroupe 31 pays membres. A cette occasion, plus de 28 pays vont compétir pour le prix leadership local, a-t-il annoncé.

"Nous voulons que les populations s'approprient cet événement, parce que c'est un rendez-vous très important pour le développement des collectivités territoriales", a dit le président de l'Union des associations d'élus locaux.

