Sénégal: 'Ucad talent', un des volets du programme de la DACS pour valoriser l'étudiant 'artiste'

Dakar — La direction de l'animation culturelle et scientifique (DACS) de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar a préparé son programme de travail validé par le recteur Alioune Badara Kandji, dans lequel figure "en bonne place" le volet "Ucad talent" qui compte faire éclore les passions des étudiants "artistes", a dit son directeur Mouhamadou El Hady Ba.

"On a tout un volet +Ucad talent+ dans lequel nous voulons détecter, accompagner, promouvoir les talents des étudiants de l'université", a-t-il dit dans un entretien accordé à l'APS.

Ayant en charge l'animation culturelle et scientifique à l'UCAD depuis le 24 avril 2024, Ba compte s'appuyer sur les acquis de l'université de Dakar qui a une traduction d'organisation d'activités culturelles et scientifiques.

Sa mission, dit-il, est de faire en sorte que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar soit "un lieu où ce qui est important culturellement et scientifiquement trouve le moyen de s'exprimer et de s'essaimer dans la société". L'UCAD compte aussi diffuser ses propres productions.

"Une dimension importante de cette mission, c'est l'implication des étudiants dans ce que l'on fait. L'Ucad est un lieu où se trouvent 80.000 étudiants. Et ces 80.000 étudiants ont des talents. Et malheureusement, les talents de ces étudiants ne sont pas valorisés", déplore Mouhamadou El Hady Ba qui compte inverser la tendance pour faire éclore les passions des étudiants musiciens, photographes, écrivains, peintres, etc.

"L'une de mes missions, c'est de faire de sorte que l'université valorise ces talents, car l'université ne valorisait absolument pas ces talents. Nous voulons que l'étudiant qui est un très grand peintre et qui est par ailleurs étudiant en mathématiques soit reconnu non seulement comme mathématicien, mais également comme peintre. Il faut que nous détections et que nous valorisions les talents de nos étudiants", a-t-il fait valoir.

Pour lui, ces étudiants artistes sont d'un apport considérable à la communauté universitaire.

L'université de Dakar a toujours organisé des activités culturelles, mais déplore le directeur, "il y a toujours eu un rapport d'externalisation" où des gens viennent organiser au sein du temple du savoir ou bien des enseignants y mènent des activités en tant qu'initiateurs.

Des espaces pour valoriser le talent des étudiants seront créés et des partenariats noués avec Ciné-Ucad pour le cinéma dirigé par Ousmane Majha Sarr et l'atelier de théâtre universitaire Isseu-Niang dirigé par le professeur El Hadji Abdoulaye Sall, de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et spécialiste de théâtre et art oratoire.

"Je suis en train de travailler avec d'autres personnes qui jusqu'à présent travaillaient en marge de l'institution pour les ramener au centre et surtout pour nous permettre de ramener nos étudiants qui ont du talent au centre et de les valoriser", souligne Ba.

Il estime qu'il y a juste "une absence de politique culturelle claire" jusqu'à présent qu'il faut aujourd'hui développer, relevant que l'université n'a pas de sens si elle ne valorise pas la culture.

"C'est dangereux que l'université ne valorise pas la culture. Parce que la culture fait partie intégrante de la dimension humaine. On ne peut pas avoir un citoyen accompli, si on n'a pas un nombre de cultures", a-t-il dit.