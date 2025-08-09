Sénégal: Un forum d'affaires pour booster les investissements turcs dans les secteurs productifs

Istanbul, 9 août (APS) - Un forum d'affaires sénégalo-turc s'est ouvert, samedi matin à Istanbul, dans le but de contribuer à attirer davantage d'investisseurs turcs dans les secteurs productifs au Sénégal.

Devant un parterre d'investisseurs turcs, le directeur général de l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX), Bakary Séga Bathily, a présenté les opportunités d'affaires liées à des réformes structurantes en cours du Code des investissements, du Code général des impôts et du Code général des douanes.

Sur ce dernier point, il a évoqué une mesure incitative portant sur la suppression de la double imposition, qui figure en bonne place dans les attentes aussi bien du secteur privé turc que sénégalais.

Le directeur général de l'APIX a attiré l'attention des investisseurs turcs sur les attentes du Sénégal en termes d'investissements dans des domaines prioritaires tels que l'agriculture, l'énergie et la santé.

Bakary Séga Bathily a invité le patronat turc à accompagner l'Etat du Sénégal dans ses programmes de logements sociaux, les projets agricoles, le numérique ou encore dans les infrastructures sanitaires dans une démarche de co-construction.

En dépit de la hausse "notable" des échanges commerciaux entre le Sénégal et la Turquie, de 308.9 millions en 2023 à 415.1 millions de dollars en 2024, il a pointé un certain déséquilibre dans les relations commerciales entre les deux pays.

"Les importations de produits turcs s'élèvent à 398,2 millions de dollars contre seulement 17 millions de dollars pour les exportations en 2024", a précisé Bakary Séga Bathily.

Or, suivant les orientations de l'agenda national de transformation "Sénégal Vision 2050" et du Plan de redressement économique et social élaborés par les autorités, la nouvelle doctrine de gouvernance au Sénégal repose sur des accords de partenariat gagnant-gagnant, a-t-il fait observer.

"Cette orientation traduit un choix clair axé sur la souveraineté économique", a notamment souligné, le Premier ministre Ousmane Sonko dans son intervention.

Il a indiqué, à l'intention des investisseurs turcs notamment, que le nouveau paradigme économique du Sénégal repose sur "trois piliers essentiels : la transformation locale des ressources, la valorisation du potentiel humain et un ancrage territorial fort".

Les autorités sénégalaises et turques ont fait part de leur ambition de multiplier par trois le volume de leurs échanges commerciaux, pour le porter de 350 millions de dollars actuellement à un milliard de dollars.