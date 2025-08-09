Sénégal: Journalisme - Dakar accueillera la 12e édition de la Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon

La Bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon revient pour sa douzième édition, rendant hommage aux deux journalistes de RFI assassinés en 2013 à Kidal au Mali. Destinée aux jeunes journalistes et technicien(ne)s de reportage radio de moins de 35 ans, la bourse s'adresse aux ressortissants de 26 pays francophones d'Afrique, ayant au moins deux ans d'expérience dans le domaine.

Cinq journalistes et cinq techniciens seront sélectionnés pour participer à des ateliers à Dakar en octobre 2025. À l'issue de cette formation, deux lauréats un(e) journaliste et un(e) technicien(ne) seront désignés pour bénéficier d'une formation professionnelle de quatre semaines à Paris début 2026, entièrement prise en charge.

Un prix spécial, décerné par l'association des Amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, distinguera également deux finalistes non retenus parmi les lauréats, avec une dotation en matériel professionnel.

La cérémonie de remise de la bourse se tiendra à Dakar, le 2 novembre 2025, à l'occasion de la Journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes proclamée par l'ONU. Le jury sera composé de représentants de France Médias Monde, de Sciences Po, de l'INA, ainsi que de professionnels sénégalais et de membres de l'association fondée en mémoire des deux journalistes.