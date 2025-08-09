Congo-Brazzaville: Commission nationale des droits de l'homme - Casimir Ndomba installé officiellement dans ses fonctions

La cérémonie de passation de service entre le président sortant de la Commission nationale des droits de l'homme (CNDH), Valère Gabriel Eteka Yemet, et son successeur, Casimir Ndomba, s'est tenue le 8 août au siège de l'institution à Brazzaville. Présidée par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfrid Bininga, cette cérémonie solennelle a également marqué l'installation officielle du nouveau président.

« Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions et je vous souhaite plein succès dans l'exercice de vos fonctions », a proclamé le ministre Aimé Ange Wilfrid Bininga, saluant la transmission de responsabilité, gage de continuité et de stabilité au sein des institutions républicaines.

Dans son allocution, le président sortant, Valère Gabriel Eteka Yemet, a dressé un bilan empreint de réalisations majeures. « Après six années d'un mandat passionné, je pars avec le sentiment de mission accomplie », a-t-il affirmé. À son arrivée en 2019, la Commission, selon ses mots, « était comme enfouie dans la poussière ». Son équipe s'est alors attelée à redonner visibilité et efficacité à l'institution : occupation effective du siège, adoption des règlements internes, élaboration du plan stratégique 2019-2021, organisation des plénières, et défense des droits humains au quotidien.

Parmi les défis partiellement relevés, il a cité l'obtention du statut A des institutions nationales des droits de l'homme, une reconnaissance internationale permettant une plus grande influence ; l'installation des antennes départementales ; la finalisation d'un protocole d'accord avec la société civile ; et la réhabilitation du siège. « Ces chantiers sont aujourd'hui transmis à la nouvelle équipe. Vous trouverez les détails dans les rapports annuels de 2019 à 2024 et dans le dossier de passation », a-t-il précisé.

Dans un climat empreint de solennité et d'émotion, Casimir Ndomba a prononcé ses premiers mots en tant que président de la CNDH, exprimant sa gratitude envers la vision du président Denis Sassou N'Guesso en matière de droits humains et le choix porté sur sa modeste personne. Aussi, une reconnaissance envers les autorités et commissaires pour la confiance placée en lui. « Ce moment historique m'inspire un engagement renouvelé au service des valeurs de la dignité humaine, de la justice et de la paix sociale », a-t-il déclaré.

Ancien directeur de cabinet du ministre de la Justice, Casimir Ndomba a salué et rendu hommage au travail de ses prédécesseurs. Il a également esquissé les grandes lignes de son mandat : renforcement de l'indépendance institutionnelle, obtention du statut A, développement des mécanismes de suivi des recommandations, et coopération renforcée avec la société civile, les partenaires et les citoyens. « La défense des droits humains ne peut être l'oeuvre d'un seul homme. Ensemble, nous devons faire de la CNDH un instrument utile au service de la dignité humaine », a-t-il conclu.

La cérémonie s'est achevée par la lecture du procès-verbal de passation par le secrétaire général de la CNDH, Antoine Malonga. Tous les documents relatifs à l'administration, aux finances, aux ressources humaines et aux projets en cours ont été remis et officiellement reçus par le nouveau président, dans un climat de confiance et de responsabilité.