Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Les cadres de l'administration appelés à la cohésion

L'exhortation a été lancée par le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, au cours d'une réunion qu'il a tenue récemment pour présenter le bilan de son mandat à la tête de l'administration du ministère de l'Aménagement du territoire.

Face à ses directeurs chefs de service, chefs des divisions de l'administration centrale et urbaine, le patron de l'administration de l'Aménagement du territoire a rappelé qu'à sa nomination la situation qu'il avait héritée ne reflétait aucun embellissement du secteur de l'Aménagement du territoire.

Grâce à sa détermination et son dévouement soutenus par l'engagement des cadres et agents de son administration, Dieudonné Menzu a reconnu que depuis le 24 novembre 2022, date historique de sa nomination, il a insufflé une dynamique de changement vers une amélioration continue des conditions de travail et des performances dans le cadre légal et réglementaire, le renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration aussi bien centrale que provinciale.

Parmi ces performances, Dieudonné Menzu a cité la révisitation du cadre et structures organiques qui a abouti à l'augmentation du nombre des directions de huit à onze; l'adoption, la promulgation et la publication au Journal officiel de la loi N°025/045 au 1er juillet 2025 relative à l'Aménagement du territoire; l'elaboration des textes d'application en cours avec les ministères sectoriels.

En ce qui concerne l'élaboration des outils de planification, le SG Menzu a relevé la réalisation de deux grandes études, l'une sur le potentiel agricole et l'autre sur le capital forestier. Les deux études constituent des préalables à l'elaboration du Schéma national d'aménagement du territoire.

Dans l'actif de Dieudonné Menzu, il est à prendre en compte la mobilisation des partenaires techniques et financiers dont CAFI, le Fonaredd avec le Pnud, ayant abouti à la mise en place de la task force; l'augmentation sensible des agents mécanisés dont l'effectif est passé de 731 à 2293 et les primés de 50 à 116 à ce jour. D'autres avancées sont le renforcement des capacités des agents et cadres du ministère de l'Aménagement du territoire par la diversification des équipes des missionnaires à l'intérieur du pays ainsi que l'organisation des ateliers.

Quant à la promotion des cadres et agents, le patron de l'administration a reconnu avoir valorisé le capital humain en promouvant par ordonnance présidentielle onze directeurs. Le volet social n'a pas été omis par Dieudonné Menzu. Et d'ajouter : " Dans le volet social, la fin de l'hémorragie connue dans le passé par la marginalisation et une injustice dans la distribution des vivres de fin d'année; mais aussi l'ajout de certains locaux à l'immeuble arwimi à royal afin de décanter la situation de confinement du personnel pour ainsi favoriser un meilleur climat de travail".

En dépit de toutes ces réalisations, le chef de l'administration de l'Aménagement du territoire ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il croit dur comme fer qu'avec le soutien de ses administrés, le ministère de l'Aménagement du territoire sera en mesure d'assumer les missions lui confiées pour contribuer à faire de la RDC un pays, aménagé, compétitif économiquement, attractif et exempt des conflits liés à l'utilisation de l'espace et à la superposition des titres.