Congo-Brazzaville: Présidentielle 2026 - La révision des listes électorales prévue du 1er septembre au 30 octobre

9 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Raymond Zéphirin Mboulou, a, dans un arrêté signé le 7 août, annoncé le déroulement du 1er septembre au 30 octobre 2025, sur toute l'étendue du territoire national, des opérations de révision des listes électorales en vue de l'élection présidentielle de mars 2026.

Notons que cet arrêté fait suite à celui fixant le nombre des bureaux d'enregistrement des commissions administratives de révision des listes électorales, publié en juillet dernier. En effet, il a été retenu 1478 bureaux d'enregistrement, 4011 centres de vote et 6620 bureaux de vote à travers le pays.

