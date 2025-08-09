Congo-Brazzaville/Maroc: Tournoi de football « Ouenzé lisanga » - AS Elongwa posso et FC Maroc filent en finale

Au terme des rencontres de la demi-finale de la 15e édition du tournoi de football dénommé « Ouenzé lisanga», AS Elongwa posso a validé, le 7 août, son ticket pour la finale de cette compétition qui réunit les jeunes footballeurs du 5e arrondissement de Brazzaville, Ouenzé.

En attendant la finale de la compétition qui aura lieu le 12 août, le public a eu droit aux magnifiques spectacles dans le cadre des rencontres de la demi-finale de « Ouenzé lisanga». La détermination et pression du public ont, en effet, obligé les athlètes a faire de leur mieux sur le terrain. Malgré l'engagement collectif, les meilleurs se sont imposés sur le terrain. Le premier match qui a opposé Elongwa Posso à Mounganga s'est soldé en faveur de la première équipe (1-0) grâce à la créativité de son capitaine.

Frangama a, lors de la deuxième demi-finale, tenu tête à la formation du FC Maroc, mais la fatidique séance des tirs au but a donné raison aux jeunes du FC Maroc. Après une âpre rencontre, c'est finalement aux tirs au but que les deux équipes se sont séparées après un match nul de 0-0. FC Maroc a ainsi arraché sa qualification en dominant son adversaire 4-3 au terme d'un long suspense. « J'ai plusieurs souvenirs qui me reviennent lorsque je regarde ces jeunes joués, parce que je suis passé par le football de la rue.

Merci aux organisateurs de mettre en lumière les jeunes talents. Les enfants ont envie de jouer, les autorités devraient mettre tous les moyens en jeu afin de répondre aux besoins de ces jeunes Congolais. Il est important que ces rencontres se multiplient dans plusieurs localités afin de découvrir les talents qui sont étouffés par manque de tournoi. J'ai des frissons lorsque je vois ces jeunes manipuler le ballon sur les sables », a déclaré un ancien Diable rouge, Chaleur Mouyabi.

Le tournoi « Ouenzé lisanga », qui est une initiative du député élu de la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste Désiré Mondelé, met aux prises les équipes du cinquième arrondissement de Brazzaville. Il vise, selon les organisateurs, à valoriser les jeunes talents et à renforcer l'unité entre les citoyens tout en offrant un divertissement aux jeunes en cette période de vacances. Durant trois semaines, seize équipes se sont affrontées dans trois sites afin de dénicher les talents.