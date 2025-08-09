Congo-Brazzaville: 6e congrès du PCT - La FMC entend jouer sa partition

Le Parti congolais du travail (PCT) a officiellement lancé, le 7 août à Brazzaville, les travaux préparatoires de son 6e congrès ordinaire, couplé à la cotisation spéciale. Premier secrétaire de la Force montante congolaise (FMC), Vadim Osdet Mvouba pense que cette union catégorielle a le droit, mais surtout le devoir d'apporter sa modeste pierre à l'édifice.

Parmi de nombreux cadres, militants et sympathisants du PCT ayant pris d'assaut le Palais des congrès de Brazzaville, on compte les jeunes de la FMC qui ont rempli la mezzanine. Entouré des jeunes de cette union catégorielle du PCT, Vadim Osdet Mvouba a déclaré qu'à quelques mois de l'élection présidentielle de mars 2026, une échéance majeure qui va certainement influencer l'avenir politique de tout un pays et le destin de plusieurs générations, il faut appréhender la tenue de ce congrès avec plus de sérénité.

« Cette équipe mise en place par la portion centrale du parti pour préparer et organiser le congrès permettra notamment d'atteindre les objectifs préalablement fixés. À quelques mois d'une échéance électorale majeure, il nous faut, en effet, redéfinir les orientations stratégiques de notre grand et glorieux parti, il nous faut à tout prix adopter un programme politique en phase avec les enjeux multidimensionnels qui s'imposent à nous.

Il nous faut à tout prix consolider cette cohésion, cette unité, cette discipline, triptyque de valeurs qui, au bout de chaîne, constitue la colonne vertébrale de notre action politique », a indiqué le 1er secrétaire de la FMC, soulignant la nécessité de choisir un homme capable d'influencer positivement l'avenir du pays. Et cet homme, c'est le président Denis Sassou N'Guesso, a choisi Vadim Mvouba.

S'agissant du rôle qu'entend jouer la FMC dans les préparatifs du 6e congrès du PCT, il estime que la puissance d'un parti ne réside pas uniquement dans le tumulte des voix, mais plutôt dans l'harmonie de tous ces regards tournés vers un horizon commun. « En pareille circonstance, la jeunesse du Parti congolais du travail va faire entendre sa voix pour une raison essentielle : les jeunes constituent une pierre d'angle sur laquelle se construisent toutes les nations du monde.

Et nous avons le droit, mais surtout le devoir d'apporter notre modeste pierre à l'édifice ou d'influencer positivement la vie et le fonctionnement de notre grand parti ainsi que la marche de l'exécutif. Ce que la jeunesse attendra de ce congrès, pourquoi pas le rêve, pourquoi pas le rajeunissement de toutes les instances dirigeantes », a-t-il dévoilé.

Selon lui, les jeunes du parti ont également soif de traduire dans les faits l'engagement du chef de l'État. Ce qui passerait aussi, a-t-il poursuivi, par une responsabilisation stratégique au sein de tous les organes dirigeants du PCT. Le 1er secrétaire de la FMC est également revenu sur les grandes lignes du discours du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. « J'ai compris que le congrès en préparation ne sera pas qu'un simple prélude statutaire. Ce congrès va, à tout prix, nous permettre de réaffirmer les valeurs de notre grand et glorieux parti, de prendre la mesure du chemin parcouru, de consolider aussi nos valeurs cardinales qui constituent le sens même de notre action. Il permettra aussi de raviver cet élan collectif qui nous permet, en effet, de changer les choses positivement », a conclu Vadim Osdet Mvouba.