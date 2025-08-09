Congo-Brazzaville: Lutte contre le choléra - La société civile se lance dans la sensibilisation

La Coordination nationale des organisations de la société civile pour la réponse communautaire multisectorielle contre les épidémies (Cnore) a organisé, le 7 août, à la Maison de la société civile de Brazzaville, un atelier de renforcement des capacités sur le choléra, couplé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation dans le département de Brazzaville.

Présidé par le directeur de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG, Eugene Loutonadio, en présence du ministre de la Santé, cet atelier a regroupé, entre autres, des organisations partenaires et des relais communautaires venus des différents arrondissements de Brazzaville. Il vise à sensibiliser les communautés aux risques du choléra et les mesures d'hygiène préventives ; mobiliser la population pour l'adoption de comportements sanitaires appropriés ; renforcer les capacités des relais communautaires dans la détection précoce des cas ; soutenir les structures de santé locales.

En effet, pendant la période du 30 juin au 31 juillet 2025, 195 cas suspects de choléra ont été enregistrés dont six confirmés, pour 123 cas traités en hospitalisation et douze décès. Selon cette plateforme des ONG, la montée exponentielle des cas suspects et du nombre de décès impose une prise de conscience collective afin de prendre toutes les mesures adéquates pour briser la chaîne de contamination et lutter contre le choléra.

C'est ainsi que la Cnore invite la population au strict respect des mesures de prévention, notamment à se laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre et au savon ou en utilisant une solution hydro-alcoolique ; boire uniquement de l'eau potable ; bien laver les aliments avant de les consommer ; manger uniquement des aliments sûrs en les cuisant correctement ; conserver la nourriture couverte ; ne pas manger les aliments crus.

« Nous prions les leaders des organisations de la société civile à base communautaire, membres ou pas de la Cnore, les responsables religieux, les leaders des organisations des personnes vulnérables et les chefs de ménages de mobiliser leurs membres autour des mesures de prévention sus-citées pour une riposte efficace dans les départements déjà touchés par l'épidémie du choléra et de trouver une réponse adéquate dans les départements partageant une frontière avec des zones touchées », a lancé cette plateforme des organisations de la société civile.

Le directeur de cabinet du secrétaire permanent du Conseil consultatif de la société civile et des ONG a rappelé que le choléra est une infection intestinale aiguë hautement contagieuse, se transmettant par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Les symptômes les plus fréquents sont des diarrhées abondantes, des vomissements en jet, entraînant une perte sévère de liquides pouvant atteindre 15 à 20 litres par jour.

Selon le coordonnateur général de la Cnore, Markos Hollat Louis, au regard des effets néfastes de cette épidémie, dont la flambée dans le pays aura un incident négatif sur le plan économique, social et en perte des vies humaines, des actions doivent être menées en toute urgence. « A l'instar des efforts du gouvernement de la République par le biais des services de santé avec l'appui des partenaires techniques et financiers.

Pour briser la chaîne de transmission et de propagation de cette maladie l'engagement communautaire s'impose comme étant le moyen le plus efficace. Afin de favoriser l'engagement des communautés, les populations doivent être sensibilisées aux mesures de prévention contre le choléra, la reconnaissance des cas et le comportement à adopter en présence des cas suspects ou confirmés », a-t-il souligné.

Après les travaux de l'atelier, les participants ont entamé une première série de sensibilisation sur le terrain, en partant du Parc zoologique de Brazzaville aux zones à forte affluence telles que le Beach de Brazzaville et le port de Yoro. Le but étant de toucher un large public en contact avec des zones à risque.

« J'invite tous les coordonnateurs départementaux de la Cnore à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales et les directeurs départementaux des soins et services de santé pour la mise en oeuvre d'une sensibilisation curative dans les départements touchés par l'épidémie et une sensibilisation préventive dans les départements qui ne sont pas touchés. Aux membres des coordinations formées, de s'impliquer sur la détection des cas afin de mieux renseigner les autorités sanitaires de vos différentes localités », a exhorté Markos Hollat Louis.