Tunisie: ASG - Sans la moindre illusion

9 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Hédi Jenny

Le premier match de la saison tombe au pire des moments pour la Zliza qui n'a ni le potentiel humain ni les ressources physiques et techniques suffisantes pour rivaliser avec une grosse écurie comme l'Espérance.

Après avoir lancé un ballon d'essai et tenté de reporter son match inaugural de la saison contre l'Espérance sans succès, le Comité directeur de l'ASG, s'est rendu, à l'évidence qu'il ne pouvait obtenir une pareille « faveur » sous prétexte qu'il traverse une crise financière.

Le Bureau fédéral tient au respect du bon déroulement du calendrier et traite toutes les équipes sur un pied d'égalité. Mohsen Bouchâa est donc revenu aux commandes du Carrelage et l'entraîneur Tarak Jarraya aux manettes de l'équipe seniors. Objectif : préparer en quelques jours le match de la première journée.

Avec quelques séances d'entraînement, sans un seul stage et sans le moindre match amical de préparation, les Rouge et Noir de Gabès vont se mesurer à des Sang et Or de Tunis mieux préparés. Les fans de la Zliza ne se bercent donc d'aucune illusion quant à l'issue de ce premier match à armes inégales avec un club qui a décroché trois sacres en une année.

« C'est déjà un miracle pour nous si nous arrivons à inscrire 20 joueurs sur la feuille de match», déclare le président du club Mohsen Bouchâa, ajoutant que « le large public de la Zliza est conscient des grandes difficultés du moment et qu'il ne demande pas plus que de jouer ce match avec les petits moyens du bord sans penser à un exploit inimaginable ».

Un effectif bâclé en 48 heures !

Tarak Jarraya a juste eu le temps d'établir une première liste de démarrage de la saison. Le trio Mohamed Camara, Mouhib Selmi et Wael Ferjani n'a rejoint le groupe que depuis trois jours. Les dernières quarante-huit heures ont connu une véritable course contre la montre pour engager sur le fil quatre nouveaux joueurs.

Deux défenseurs (Nassim Khedher et Moumen Agrebi), un demi défensif (Ameur Belguith) et un milieu offensif (Hakim Tka), ont accepté de porter le maillot de la Zliza malgré sa situation financière très précaire. Sans beaucoup d'illusions pour l'immédiat, le groupe ne prendra réellement forme et n'arrivera à trouver ses marques qu'au mois de septembre, après pas moins de 5 matches de rodage.

