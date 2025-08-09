Tunisie: CAB - Un déplacement périlleux

Les Cabistes décidés à faire mieux que les saisons passées hors de leur base...

Une préparation d'avant-saison qui a débuté dans les normes et qui s'est déroulée suivant le programme établi signifie que le CAB ne part pas handicapé, en principe, à Metlaoui face à l'ESM. Le coup de colère de Hidoussi le week-end passé, loin de déstabiliser l'équipe, devra être un stimulant pour les camarades de Allala.

En effet, l'entraîneur est revenu encore plus décidé à réussir cette entrée en matière. Constatant que certaines nouvelles recrues se trouvent en retard sur le plan physique, il n'a pas hésité à reprendre, en début de semaine, le chemin de la forêt du Nadhor pour rattraper le temps perdu sur ce plan-là!

Cette «escapade» dans la nature a dû certainement renforcer la cohésion du groupe qui a pris un coup au moral à la suite des déceptions ressenties après les matches amicaux. Il en avait fortement besoin avant le long déplacement dans le sud. Le staff technique, connaissant parfaitement la forme actuelle des joueurs, saura sans doute convoquer les plus aptes à rencontrer les mineurs de Metlaoui.

Il est sûr qu'à cette occasion, on optera pour la continuité, à savoir l'équipe qui a fini l'exercice 2024-2025. Probablement, ce serait comme suit: Hanzouli- Guessmi- Rhimi- Allala- Bougatfa- Akermi- Aymen Amri- Cissoko- Ahmed Amri- Timi- Momar Diop. Toutefois, il n'est pas exclu que Abdou Seydi joue d'entrée ou que Fellahi soit incorporé en cours de jeu. La décision finale dépendra de leur aptitude sur le plan physique et de l'appréciation de l'entraîneur.

Quant à Oussama Ali, Cissoko, Midani voire Berrima, ils seront aux aguets pour un éventuel changement...